В США создали движение в защиту женщин от сексуальных домогательств

В США создали движение под названием Time's Up, призванное защищать женщин от сексуальных домогательств.

На сайте движения отмечается, что инициативу его создания поддержали более 300 представительниц американской киноиндустрии, телевидения и театра.

Одной из главных задач организации является оказание юридической поддержки подвергшимся домогательствам женщинам.

На эти цели выделены средства в размере $13 млн. Кроме того, фонд организации можно пополнять добровольными пожертвованиями.

В октябре газета The New York Times опубликовала данные расследования, из которых стало известно, что голливудский продюсер Харви Вайнштейн на протяжении десятилетий позволял себе сексуальные домогательства, в частности, в отношении актрис, которым он обещал помочь с карьерой в Голливуде.

После этого в домогательствах стали обвинять многих знаменитостей, в том числе известных американских актёров Дастина Хоффмана и Кевина Спейси.