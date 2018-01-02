В США создали движение в защиту женщин от сексуальных домогательств
На сайте движения отмечается, что инициативу его создания поддержали более 300 представительниц американской киноиндустрии, телевидения и театра.
Одной из главных задач организации является оказание юридической поддержки подвергшимся домогательствам женщинам.
На эти цели выделены средства в размере $13 млн. Кроме того, фонд организации можно пополнять добровольными пожертвованиями.
В октябре газета The New York Times опубликовала данные расследования, из которых стало известно, что голливудский продюсер Харви Вайнштейн на протяжении десятилетий позволял себе сексуальные домогательства, в частности, в отношении актрис, которым он обещал помочь с карьерой в Голливуде.
После этого в домогательствах стали обвинять многих знаменитостей, в том числе известных американских актёров Дастина Хоффмана и Кевина Спейси.