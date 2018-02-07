СМИ: Секретарь аппарата Белого дома покинет пост после обвинений в насилии

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Секретарь аппарата Белого дома Роберт Портер уйдет в отставку после обнародования обвинений в насилии в адрес него со стороны двух бывших жён. Об этом сообщает телеканал CBS News.

По данным источника телеканала, ФБР провело проверку в отношении Портера и узнало об обвинениях которые выдвигали против него бывшие жёны. Эта информация была передана в Белый дом. 

Телеканал отмечает, что, по некоторым данным, первая жена Портера Колби Холдернес обвинила его в том, что он ударил её в ходе их совместного отпуска в Италии в начале 2000-х годов, также впоследствии он якобы её душил.

Его вторая жена Дженнифер Виллоуби заявила, что он нарушил заключённое между ними соглашение о раздельном проживании и разбил стекло в её двери, в связи с чем она вызывала полицию. 

Сам Портер в беседе с журналистами отверг обвинения. 

«Я глубоко благодарен за возможность служить в администрации Трампа и буду стремиться обеспечить плавный переход перед тем, как покинуть Белый дом», — сказал Портер.

Ранее сообщалось, что заместитель главы ФБР Эндрю Маккейб покинул свой пост.

В декабре 2017 года стало известно, что бывшая участница телевизионного реалити-шоу Дональда Трампа «Подмастерье» Омароса Манигол-Ньюман покидает пост в Белом доме. 

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