СМИ: Секретарь аппарата Белого дома покинет пост после обвинений в насилии
По данным источника телеканала, ФБР провело проверку в отношении Портера и узнало об обвинениях которые выдвигали против него бывшие жёны. Эта информация была передана в Белый дом.
Телеканал отмечает, что, по некоторым данным, первая жена Портера Колби Холдернес обвинила его в том, что он ударил её в ходе их совместного отпуска в Италии в начале 2000-х годов, также впоследствии он якобы её душил.
Его вторая жена Дженнифер Виллоуби заявила, что он нарушил заключённое между ними соглашение о раздельном проживании и разбил стекло в её двери, в связи с чем она вызывала полицию.
Сам Портер в беседе с журналистами отверг обвинения.
«Я глубоко благодарен за возможность служить в администрации Трампа и буду стремиться обеспечить плавный переход перед тем, как покинуть Белый дом», — сказал Портер.
Ранее сообщалось, что заместитель главы ФБР Эндрю Маккейб покинул свой пост.
В декабре 2017 года стало известно, что бывшая участница телевизионного реалити-шоу Дональда Трампа «Подмастерье» Омароса Манигол-Ньюман покидает пост в Белом доме.