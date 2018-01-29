СМИ: Заместитель главы ФБР Эндрю Маккейб ушёл в отставку

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Заместитель главы ФБР Эндрю Маккейб покинул свой пост, сообщает MSNBC со ссылкой на источники.

Отмечается, что замглавы ведомства покинул пост на фоне частой критики со стороны американского президента Дональда Трампа.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что Маккейб намерен уйти в отставку в начале 2018 года из-за скандала вокруг расследования дела о переписке экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

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