СМИ: Замглавы ФБР намерен подать в отставку из-за скандала вокруг дела о переписке Клинтон

Заместитель главы Федерального бюро расследований (ФБР) Эндрю Маккейб намерен уйти в отставку в начале 2018 года из-за скандала вокруг расследования дела о переписке экс-кандидата в президенты Соединённых Штатов Хиллари Клинтон. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

49-летний Маккейб, вероятно, откажется от занимаемой им должности в начале марта следующего года после того, как сможет претендовать на пенсионные выплаты за выслугу лет.

«У него есть около 90 дней, часть из них приходится на праздники. Он может это сделать», — заявил один из собеседников.

Издание уточняет, что представители Республиканской партии в том числе обвиняют Маккейба в предвзятости во время расследования дела в отношении Клинтон, которая, как стало известно ранее, будучи государственным секретарём США в 2009—2013 годах, вела секретную служебную переписку через личную электронную почту.

Как предполагается, это позволяло ей скрывать свои письма от государственных проверок.

Также отмечается, что Маккейб был правой рукой экс-главы ФБР Джеймса Коми, который был уволен президентом США Дональдом Трампом 9 мая 2017 года.

Ранее Трамп заявил, что действия Коми привели к тому, что репутация бюро была «разорвана в клочья».