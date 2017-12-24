СМИ: Замглавы ФБР намерен подать в отставку из-за скандала вокруг дела о переписке Клинтон
49-летний Маккейб, вероятно, откажется от занимаемой им должности в начале марта следующего года после того, как сможет претендовать на пенсионные выплаты за выслугу лет.
«У него есть около 90 дней, часть из них приходится на праздники. Он может это сделать», — заявил один из собеседников.
Издание уточняет, что представители Республиканской партии в том числе обвиняют Маккейба в предвзятости во время расследования дела в отношении Клинтон, которая, как стало известно ранее, будучи государственным секретарём США в 2009—2013 годах, вела секретную служебную переписку через личную электронную почту.
Как предполагается, это позволяло ей скрывать свои письма от государственных проверок.
Также отмечается, что Маккейб был правой рукой экс-главы ФБР Джеймса Коми, который был уволен президентом США Дональдом Трампом 9 мая 2017 года.
Ранее Трамп заявил, что действия Коми привели к тому, что репутация бюро была «разорвана в клочья».