СМИ: Трамп летом 2017 года пытался уволить спецпрокурора Мюллера
Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, глава государства отказался от своего намерения после того, как главный юрист Белого дома Дон Макган пригрозил в этом случае уйти в отставку.
При этом в американской администрации отказались комментировать данную информацию.
Белый дом неоднократно заявлял, что Трамп не собирается отстранять Мюллера.
Американский лидер отмечал, что надо позволить спецпрокурору довести расследование до конца.
Ранее Трамп заявил, что готов дать под присягой показания Мюллеру, который ведёт расследование по поводу «вмешательства» России в американские выборы.