Трамп заявил, что готов дать показания спецпрокурору Мюллеру под присягой

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Президент США Дональд Трамп может дать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру по поводу «российского вмешательства» под присягой.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Я в действительности с нетерпением ожидаю этого. Я бы сделал это под присягой», — заявил Трамп о вероятной даче показаний Мюллеру.

Ранее СМИ сообщали, что адвокаты Трампа обсуждают возможность допроса президента Мюллером.

При этом сам Трамп заявлял, что считает маловероятным, что ему придётся давать показания спецпрокурору.

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