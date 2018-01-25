Трамп заявил, что готов дать показания спецпрокурору Мюллеру под присягой
Об этом сообщает Bloomberg.
JUST IN: Trump says he would talk to Robert Mueller under oath https://t.co/px3DUl2BJ7pic.twitter.com/uiuaII9gWR— Bloomberg (@business) 24 января 2018 г.
«Я в действительности с нетерпением ожидаю этого. Я бы сделал это под присягой», — заявил Трамп о вероятной даче показаний Мюллеру.
Ранее СМИ сообщали, что адвокаты Трампа обсуждают возможность допроса президента Мюллером.
При этом сам Трамп заявлял, что считает маловероятным, что ему придётся давать показания спецпрокурору.