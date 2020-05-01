Ловушка для генерала: что известно о публикации новых документов о «связях» Трампа с Россией

Суд обнародовал документы по делу в отношении бывшего советника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна. Согласно рассекреченным служебным запискам, он должен был попасть в ловушку, которую для него расставили агенты ФБР, занимавшиеся расследованием обвинений против президента Трампа в «связях» с Россией. По словам экспертов, такие действия как минимум противоречат инструкциям Федерального бюро расследований и Минюста США. Аналитики отмечают, что опубликованные бумаги лишь подтверждают предвзятый характер расследования в отношении действующего главы Белого дома.

Суд США рассекретил документы ФБР, касающиеся расследования предполагаемых связей избирательного штаба Дональда Трампа с Россией. Затем бумаги были переданы новому адвокату экс-советника Трампа, который обнародовал их 29 апреля, сообщает телеканал Fox News.

В опубликованных служебных записках по делу в отношении бывшего советника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна высшие чины Федерального бюро расследований обсуждают планы того, как «заставить его солгать».

«Какова наша цель? Правда/признание или заставить его солгать, чтобы мы могли привлечь его к ответственности или уволить?» — говорится в одном и документов.

Напомним, что генерал-лейтенант Майкл Флинн, бывший начальник разведывательного управления Пентагона, занял пост советника по национальной безопасности при Дональде Трампе в январе 2017 года, вскоре после того, как бизнесмен был избран президентом США.

Однако, не пробыв на должности и месяца, Флинн был вынужден уйти в отставку из-за своих контактов с послом России Сергеем Кисляком. Вскоре после этого ФБР начало расследование в отношении Флинна в рамках дела о «связях» штаба с Россией. Судебный процесс над экс-советником, который обвиняется в даче ложных показаний спецслужбам, продолжается до сих пор.

Переговоры Флинна с Кисляком, а также его участие в некоторых проектах телеканала RT, сделали бывшего функционера команды Трампа одним из главных объектов внимания американских СМИ при обсуждении расследования комиссии спецпрокурора Мюллера по «связям» с Россией.

В рукописных заметках, авторство которых приписывают бывшему главе отдела ФБР по контрразведке Биллу Пристэпу, отмечается, что руководители бюро — в том числе его глава Джеймс Коми и замглавы Эндрю Маккейб — планировали обвинить генерала Флинна в нарушении Акта Логана.



«Если мы заставим его признаться в нарушении закона Логана, следует передать факты в Минюст + добиться от них решения», — отмечается в другой записке.

Этот закон от 1799 года запрещает гражданам США вести переговоры с иностранными правительствами и их представителями без одобрения американских властей. С момента принятия закона за более чем два века его существования он никогда не применялся в судебных процессах как статья обвинения.

Сфабрикованное дело

Как отметила адвокат Сидни Пауэлл, обнародованные материалы доказывают, что руководители ФБР и агенты, ведущие дело, не были заинтересованы в сути контактов Флинна и российского дипломата, а лишь использовали их как предлог для преследования генерала.

«То, что агенты ФБР и помощники спецпрокурора сделали с генералом Флинном, просто возмутительно. Они злоупотребляли полномочиями на каждом шагу», — заявила Пауэлл.

Дональд Трамп и Майкл Флинн

Reuters

© Carlos Barria

Стоит отметить, что руководителей, возглавлявшие ФБР в 2017 году, на их должности назначил ещё Барак Обама. Издание Politico тогда сообщало, что Обама якобы лично предостерёг новоизбранного Трампа от того, чтобы тот брал Флинна на работу, и дал понять, что «он не в восторге» от такой кандидатуры на пост советника по нацбезопасности. Напомним, в 2014 году Обама своим указом уволил Флинна с поста главы разведуправления Пентагона.

Теперь же адвокат Флинна считает, что преследование генерала со стороны ФБР и Минюста было политически мотивированным.

«На мой взгляд, содержание этих записок полностью изобличает их действия и замысел», — приводит слова адвоката канал Fox News.

Сам Майкл Флинн в 2018 году заявил, что руководство ФБР фактически заставило его отказаться от присутствия адвоката на беседе с агентами бюро, по итогам которой его обвинили в даче ложных показаний. Один из агентов, проводивших беседу, был впоследствии уволен — после публикации его личной переписки, в которой он обнаруживал явную предвзятость в отношении к Дональду Трампу и его окружению.

В конце января 2020 года Флинн отозвал своё признание вины и потребовал полного оправдания, заявив, что руководители ФБР вопиющим образом злоупотребили своими полномочиями.

«Ловушка лжесвидетельствования»

Анализируя дело Флинна, эксперты приходят к выводу, что он фактически был «пойман в ловушку» политически мотивированными сотрудниками Минюста США, которые заранее назначили его виновным в «связях» с Россией.

«Агенты ФБР были направлены к Флинну без согласования с юридическим представителем Белого дома, как это обычно делается. Сам Майкл Флинн думал, что он проводит брифинг для агентов ФБР в отношении взаимодействия с Россией, причём тогда вопрос о вмешательстве Москвы в президентские выборы не обсуждался так активно. Ясно, что он не знал, что его будут прижимать и ловить на слове, для того чтобы привлечь как обвиняемого по делу», — пояснил в беседе с RT политолог Дмитрий Дробницкий.

По его словам, такие действия нарушают не только инструкции ФБР и Минюста США, но и так называемые «права Миранды» — в соответствии с которыми опрашиваемого предупреждают, что такой разговор лучше проводить в присутствии адвоката.

«Флинн думал, что он проводит брифинг с агентами ФБР как новый советник по нацбезопасности. Он не понимал, насколько сложна ситуация и что на него уже открыта охота», — рассказал политолог.

За всё время расследования связей 45-го президента США с Россией «взять в оборот» людей, участвовавших в кампании Трампа, удавалось только путём провокаций, отмечает Дробницкий.

«В американской юриспруденции есть устойчивое понятие perjury trap — ловушка лжесвидетельствования. Опытные агенты ФБР могут с её помощью поставить человека в безвыходное положение, надавить на него и получить нужные показания», — пояснил эксперт.

Комиссия Мюллера

Напомним, что расследование о связях Дональда Трампа с Россией, которое вёл спецпрокурор Роберт Мюллер, продолжалось два года и завершилось в марте 2019-го. По его итогам в конгресс было направлено заключение, в котором говорилось, что следствие не нашло доказательств или признаков «связей» предвыборного штаба действующего президента с Россией.

Кроме того, глава Минюста Уильям Барр подчеркнул, что никаких дополнительных обвинений в рамках этого расследования в дальнейшем выдвинуто не будет.

Штаб-квартира ФБР

AFP

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В ходе расследования целому ряду функционеров избирательного штаба Дональда Трампа, включая генерала Флинна, были предъявлены различные обвинения.

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Однако все они касались либо личных преступлений сотрудников Трампа, либо таких же обвинений в лжесвидетельствовании, как в случае советника по международным делам Джорджа Пападопулоса.

По факту незаконных связей с Россией, или же нарушения Акта Логана или закона об иностранных агентах в рамках этого расследования не было предъявлено ни одного обвинения.

Расследование против окружения Трампа было начато в отместку за его обещание сместить со своих постов неизбранных бюрократов, которых он окрестил «глубинным государством», и которые работают против интересов американского народа, отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«В тот период, когда Трамп пришёл к власти, он сделал заявление, что осушит «вашингтонское болото», под которым имел ввиду несменяемую десятилетиями бюрократию, правящую в Вашингтоне. Это вызвало бурную реакцию со стороны представителей этого политического класса», — рассказал политолог.

Он напомнил, что президентство Трампа фактически началось со скандала.

«Тогда вероятность успешного импичмента в его отношении была крайне высока, потому что позиции Трампа были весьма шаткие — на тот момент его собственная Республиканская партия его отторгала. Тогда Трампу пришлось пойти на увольнение Майкла Флинна, чтобы самому удержаться на посту главы государства», — пояснил Блохин.

Американская элита использовала против Трампа и его соратников принципы маккартизма, организовав «охоту на ведьм», чтобы сместить его с должности, говорит эксперт.

«Традиционный истеблишмент хотел утопить своего конкурента в лице Трампа и демонизировать Россию, поэтому всячески раскручивал тему о «связях» президента и его окружения с Россией», — подчеркнул Блохин.

С точки зрения главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, публикация новых документов подтверждает ангажированность и предвзятость деятельности ФБР и комиссии Мюллера в отношении Трампа и его соратников.

«Комиссия Мюллера была с самого начала ангажированной, поэтому сегодня её деятельность в отношении контактов Флинна и Кисляка начинает разваливаться. Обвинения, предъявленные Флинну, никак не связаны с Россией, они надуманные. После выборов 2016 года Барак Обама хотел «подпортить» президентство Трампа с помощью спецслужб, руководители которых были верны ему», — отметил эксперт в разговоре с RT.

Публикации демонстрируют, что «глубинное государство», о котором часто говорил Трамп, действительно может существовать, добавил Владимир Васильев.

«Сейчас просматривается попытка сохранить весь этот аппарат слежки, контроля, неофициального информирования конгресса на тот случай, если Трампа переизберут на второй срок. Это делается для того, чтобы постоянно под его администрацией находилась «мина замедленного действия». Благодаря этому «аппарату» оппоненты президента если потребуется, найдут осведомителя, снова что-то обнародуют о якобы неблаговидных деяниях администрации и президента», — полагает эксперт.