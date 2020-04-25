Игра на понижение: зачем Байден обвинил Трампа в попытке перенести дату выборов на фоне COVID-19

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден считает, что Дональд Трамп попытается перенести намеченные на осень президентские выборы под предлогом пандемии коронавируса. Ранее главный эпидемиолог страны Энтони Фаучи отметил, что голосование в неблагоприятной обстановке может быть опасным. При этом оппоненты Трампа из Демократической партии настаивают, что даже в таких условиях выборы должны пройти в намеченный срок, при этом избиратели могут воспользоваться услугами почтовой службы.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден предостерёг, что действующий глава государства Дональд Трамп под предлогом эпидемии коронавируса может попытаться перенести выборы. Об этом Байден заявил в ходе одного из онлайн-мероприятий собственной предвыборной кампании.

«Вот увидите: он, как мне кажется, попытается каким-то образом добиться отсрочки выборов, изыскать какой-нибудь предлог для того, чтобы не провести их. Только так, по его мнению, он сможет победить», — приводит слова Байдена телеканал Fox News.

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Заявление политика прозвучало после того, как главный эпидемиолог страны Энтони Фаучи сообщил, что не может гарантировать безопасность общенационального голосования на выборах президента, которые должны пройти в ноябре.

С точки зрения Байдена, голосование должно всё равно состояться, причём провести его можно будет по почте. При этом бывший вице-президент раскритиковал действия Трампа, который не торопится одобрять выделение экстренных средств Почтовой службе США. Это, по словам Байдена, свидетельствует о том, что Трамп пытается «подорвать» избирательный процесс и предотвратить возможность провести голосование по почте.

«Мы должны упростить процесс голосования для всех, особенно в случае сохранения условий своего рода изоляции, в которых мы действуем сейчас. Но на такое требуется много денег, нам нужно будет предоставить штатам финансирование и настоять на том, чтобы они организовали голосование по почте», — заявил Байден.

Удалённое голосование

Дональд Трамп, в свою очередь, неоднократно возмущался предложениями демократов провести голосование по почте. По мнению главы Белого дома, такой метод крайне ненадёжен, к тому же он открывает массу возможностей для фальсификаций и может негативно сказаться на результатах республиканцев.

«Голосование по почте предполагает жульничество. Люди жульничают. Этот формат очень опасен для нашей страны из-за жуликов. Тысячи человек, сидя у кого-то в гостиной, вовсю заполняют бюллетени. Нет, голосование по почте — это, по-моему, ужасный вариант. Я считаю так: если голосуешь, то на голосование нужно явиться лично», — приводит слова президента издание Vox.

Дональд Трамп и Энтони Фаучи

Reuters

© Leah Millis

Он добавил, что для того, чтобы все голоса были учтены, избиратели обязаны явиться на участок. Иначе, предположил Трамп, отправленные бюллетени могут перехватить или заменить.

Подобные заявления со стороны Трампа дали повод Джо Байдену и другим политикам-демократам обвинить его в намерении перенести дату выборов под предлогом эпидемии коронавируса.

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При этом стоит отметить, что в истории Соединённых Штатов таких прецедентов не было. Американские политологи и специалисты по законодательству отмечают, что дата проведения президентских выборов была установлена федеральным законодательством в 1845 году и с тех пор ни разу не менялась и не переносилась.

«Хотя штаты могут по своему усмотрению назначать дни праймериз, всеобщие федеральные выборы, в соответствии с федеральным законодательством, проводятся во вторник, следующий за первым понедельником ноября. Эту дату не вправе менять ни штаты, ни президент США», — написал в своём Twitter юрисконсульт Демпартии Марк Элиас.

Также эксперты подчёркивают, что возможный перенос выборов никоим образом не продлит пребывание у власти Дональда Трампа. Срок полномочий президента США не определяется датой проведения следующих выборов, и в том случае, если очередное голосование не будет назначено до его окончания, обязанности главы государства будет исполнять спикер палаты представителей конгресса США.

Впрочем, как подчёркивают политологи, выборы можно перенести только в случае принятия новой поправки к Конституции США, но вероятность этого крайне мала.

«Это практически невозможно сделать, тем более сейчас. Если даже представить, что такое произошло, то Трампу это не очень выгодно. В настоящий момент складывается весьма благоприятная для него ситуация, поскольку общество пока не осознаёт глубину кризиса. Самое страшное для президента — экономические последствия пандемии. До выборов осталось несколько месяцев, показатели экономические, возможно, будут плохими в конце года, но и пандемия, скорее всего, не закончится до лета», — предположил в разговоре с RT заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

Фактор экономики

Несмотря на то что перенос общенационального голосования из-за коронавируса обсуждается только в теории, многие штаты меняют дату местного голосования, чтобы избежать дальнейшего распространения болезни.

Так, уже 16 штатов перенесли голосование на праймериз и местных выборах или же изменили формат их проведения, предоставив избирателям право голосовать по почте.

Очередь за бесплатными продуктами питания в Нью-Йорке во время эпидемии коронавируса, 22 апреля 2020 года

© Mike Segar/Reuters

При этом праймериз уже стали формальностью для обеих партий: Трамп — переизбираемый президент от Республиканской партии, а Джо Байден де-факто стал единым кандидатом от Демократической партии 8 апреля, после того как сенатор-социалист от штата Вермонт Берни Сандерс объявил о завершении своей кампании.

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Кандидатура Байдена, как ожидается, будет официально утверждена на национальном съезде Демпартии США, который из-за эпидемии всё же был перенесён с середины июля на конец августа.

Как заявил в беседе с RT директор Фонда изучения США имени Ф. Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, заявления Байдена о планах Трампа по возможному переносу выборов могут быть обусловлены неуверенностью руководства Демпартии в его кандидатуре.

«Байден сидит у себя в подвале, его скрывают от прессы. Он или его штаб время от времени, чтобы про него не забыли, делает подобного рода заявления», — отметил эксперт.

В свою очередь, Андрей Сидоров полагает, что оппоненты Трампа из стана демократов просто муссируют разного рода обвинения для того, чтобы понизить его рейтинг и шансы на переизбрание. Однако главной угрозой для нынешнего президента являются не претензии со стороны Байдена по поводу возможного переноса даты выборов, а проседающая из-за пандемии американская экономика, добавил эксперт.

«Трамп на этом фоне попытается разыграть две карты — что он якобы победил пандемию своими действиями и что он борется с экономическим кризисом, в котором якобы повинен Китай. Он будет уверять своих избирателей, что сумеет выправить ситуацию, вернуться к показателям, которые были в 2019 году», — пояснил Сидоров.

При этом, по его мнению, Трамп неизбежно столкнётся с такими проблемами, как безработица, сокращение доходов населения и остановка ряда производств.

«Однако он будет уверять, что эти проблемы носят временный характер и вызваны лишь пандемией, а не слабыми местами американской экономики, которые Трамп предпочёл отодвинуть на второй план», — предположил эксперт.