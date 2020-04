Повторение пройденного: как новый доклад комитета сената США о «вмешательстве» России может повлиять на выборы 2020 года

Выводы американских спецслужб о «вмешательстве» России в выборы президента США в 2016 году не вызывают сомнений. Об этом говорится в новом докладе комитета по разведке сената США. Кроме того, американские сенаторы утверждают, что Москва, скорее всего, попытается вмешаться и в избирательный процесс 2020 года. Эксперты считают, что представители истеблишмента решили обновить эти бездоказательные обвинения перед выборами, чтобы в случае победы Трампа снова поставить под вопрос легитимность такого исхода.

Выводы американского разведсообщества о «вмешательстве» России в выборы президента США в 2016 году являются верными. Об этом говорится в докладе комитета сената по разведке.

Возглавляемый республиканцами комитет должен был проверить выводы совместного доклада спецслужб США от 2017 года, в котором было описано якобы имевшее место вмешательство российских спецслужб в ход выборов. Сенаторы отметили, что не нашли причин сомневаться в заключениях американских разведчиков.

Документ был опубликован для публики со значительным количеством купюр, поэтому анализировать его на наличие каких-либо убедительных доказательств, поддерживающих утверждения американского разведсообщества, не представляется возможным.

В открытых секциях доклада утверждается, что власти России якобы руководили кампанией по оказанию влияния на избирательный процесс в США в ходе президентских выборов 2016 года. При этом ответственность возлагается лично на российского лидера Владимира Путина.

«Комитет заключил, что конкретные разведданные, а также оценки информации из открытых источников говорят в пользу того, что президент Путин одобрял и координировал некоторые аспекты этой кампании по оказанию влияния», — говорится в сенатском докладе.

По словам сенатора от штата Орегон Рона Уайдена, проведённое расследование ясно даёт понять, что выводы разведсообщества о «вмешательстве» России — «не выдумки».

«Вмешательство России в выборы 2016 года — это факт, а пиетет Дональда Трампа в отношении Путина лишь способствует дальнейшему распространению дезинформации со стороны России и подрывает усилия по защите Соединённых Штатов от новых нападений», — приводит слова сенатора агентство Associated Press.

Российские власти неоднократно заявляли, что подобные утверждения являются бездоказательными и используются в США как средство для дискредитации политических противников. Об этом говорили президент России Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров, другие российские дипломаты и политики федерального уровня.

Американские сенаторы перед грядущими выборами хотят придать легитимности утверждениям о роли Москвы в избирательном процессе в США, несмотря на отсутствие доказательств, пояснил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Комитет по разведке сената США пытается сейчас подтвердить этот «приговор», хотя «преступление» не было совершено, ведь до сих пор нет доказательств, подтверждающих предыдущее вмешательство. Однако на основе докладов разведки, которые недоступны для открытого изучения, выносятся подобные обвинения», — отметил эксперт.

Скорректированные выводы

Стоит отметить, что в новом докладе сенаторы обращают внимание на то, что заключения о роли телеканала RT и агентства Sputnik в событиях 2016 года были основаны на устаревших данных.

«Несмотря на отсылки к материалам российских СМИ за 2016 год, в заключении разведсообщества не содержится актуальная оценка возможностей канала RT (ранее — Russia Today) и новостного агентства Sputnik в том же году, что комитет счёл упущением, поскольку эта информация находилась в открытом доступе», — говорится в документе.

Сенаторы отмечают, что анализ роли этих СМИ в докладе спецслужб представлял собой копию похожего документа от 2012 года. Напомним, что в 2012 году обвинения против России по вмешательству в политический процесс США ещё не выдвигались, а агентство Sputnik было создано спустя два года.

Главный редактор канала RT Маргарита Симоньян в 2017 году иронично прокомментировала выводы спецслужб США: «Дорогое ЦРУ! То, что вы тут понаписали, полный незачёт. Тема не раскрыта, источники не названы, разведданные устаревшие и/или неверные, реферат оформлен ученически».

Она также отреагировала на новый доклад сенатского комитета.

Неужели они его прочитали наконец-то, доклад свой?



Мы, еще когда он вышел, ухохатывались, что это перепечатка 12-го года.



Что много говорит об американской разведке, конечно. Вообще, с такой разведкой у потенциального противника — можно выдыхать. https://t.co/faOLNVgto5 — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) April 22, 2020

Вмешательство на опережение

Отметим, что в новом докладе комитета сената по разведке также содержатся утверждения о том, что Россия якобы будет вмешиваться в избирательный процесс и в 2020 году. В частности, в заявлении главы комитета Ричарда Бёрра говорится, что «агрессивное вмешательство России следует считать «новой нормой», а «РФ и её подражатели всё чаще используют информационную войну, чтобы сеять в обществе хаос и рознь».

«Ввиду приближения президентских выборов 2020 года как никогда важно сохранять бдительность в отношении угрозы вмешательства со стороны враждебно настроенных иностранных игроков», — говорится в заявлении.

Заседание сената США

Reuters

© Senate TV

Тема нового участия России в грядущих выборах в США с начала года уже неоднократно поднималась американскими СМИ и представителями политического истеблишмента.

Так, в конце февраля американские СМИ, в частности The Washington Post и The New York Times, заявили, что Россия снова вмешается в ход выборов президента США 2020 года, чтобы помочь переизбранию Дональда Трампа. Эти утверждения были основаны на словах анонимных источников в сенате, которые присутствовали на брифинге управления нацразведки на эту тему.

25 февраля сенаторы-демократы призвали главу Госдепа Майка Помпео и главу Минфина Стивена Мнучина ввести новые санкции против России и лично Владимира Путина за вмешательство в предстоящие выборы президента США 2020 года.

В своём письме демократы заявили, что любые другие действия будут расценены как попытка ухода администрации Трампа от ответственности за безопасность страны.

В российском посольстве призвали американских политиков прекратить голословные обвинения в адрес Москвы, подчеркнув, что «Российская Федерация не вмешивается во внутренние процессы других стран».

«Антироссийская составляющая в межпартийной борьбе в США уже привела к беспрецедентной деградации двусторонних отношений», — пояснили в российской дипмиссии.

Публикация нового доклада о причастности России к выборам 2016 года говорит о том, что противники Трампа готовы сделать всё, чтобы нанести как можно больший урон президенту США, считает профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин.

«Несомненно, представители истеблишмента сейчас закладывают повод для повтора этих обвинений после выборов, для снижения их легитимности при неугодном результате», — отметил эксперт.

С такой оценкой согласен и Константин Блохин. По его словам, в случае победы Трампа на выборах 2020 года легитимность этого результата снова будет поставлена под вопрос из-за мнимой помощи со стороны России.

«Если победу на выборах одержит Трамп, то его оппоненты снова заявят о российском вмешательстве», — заключил эксперт.

