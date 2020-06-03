Трамп назвал Байдена «политически слабым»

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Президент США Дональд Трамп назвал бывшего американского вице-президента Джо Байдена «политически слабым» человеком, не способным решить проблему беспорядков в стране.
Трамп назвал Байдена «политически слабым»
  • Reuters

«Сонный Джо в политике уже 40 лет и ничего не сделал. Сейчас он делает вид, что знает ответы. Он даже не знает вопросов. Слабость никогда не победит анархистов, мародёров и преступников, а Джо всю свою жизнь был политически слабым», — написал он в Twitter.

Ранее Байден назвал протесты в нескольких штатах страны правильным и необходимым ответом на отсутствие справедливости, при этом политик осудил насилие со стороны участников беспорядков.

Протесты в ряде американских штатов начались после того, как 25 мая задержанный полицейскими 46-летний житель Миннеаполиса Джордж Флойд скончался в больнице.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил о продлении комендантского часа в городе до конца недели на фоне продолжающихся беспорядков после смерти Флойда.

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