Трамп назвал Байдена «политически слабым»

Президент США Дональд Трамп назвал бывшего американского вице-президента Джо Байдена «политически слабым» человеком, не способным решить проблему беспорядков в стране.

«Сонный Джо в политике уже 40 лет и ничего не сделал. Сейчас он делает вид, что знает ответы. Он даже не знает вопросов. Слабость никогда не победит анархистов, мародёров и преступников, а Джо всю свою жизнь был политически слабым», — написал он в Twitter.

Sleepy Joe has been in politics for 40 years, and did nothing. Now he pretends to have the answers. He doesn’t even know the questions. Weakness will never beat anarchists, looters or thugs, and Joe has been politically weak all of his life. LAW & ORDER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2020

Ранее Байден назвал протесты в нескольких штатах страны правильным и необходимым ответом на отсутствие справедливости, при этом политик осудил насилие со стороны участников беспорядков.

Протесты в ряде американских штатов начались после того, как 25 мая задержанный полицейскими 46-летний житель Миннеаполиса Джордж Флойд скончался в больнице.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил о продлении комендантского часа в городе до конца недели на фоне продолжающихся беспорядков после смерти Флойда.