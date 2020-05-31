Байден прокомментировал массовые протесты в США

Бывший вице-президент США, кандидат в президенты Джо Байден назвал протесты в нескольких штатах страны правильным и необходимым ответом на отсутствие справедливости, при этом политик осудил насилие со стороны участников беспорядков.

«Но поджоги городов и бессмысленное разрушение — это неправильно... как и насилие, ставящее жизнь людей под угрозу», — говорится в его заявлении.

Байден заявил, что в качестве президента он поможет вести дискуссию.

«Что более важно, я буду слушать других», — заверил он.

Протесты в ряде американских штатов начались после того, как 25 мая задержанный полицейскими 46-летний житель Миннеаполиса Джордж Флойд скончался в больнице.

Власти Миннесоты приняли решение полностью мобилизовать Национальную гвардию впервые за всю историю штата в связи с ситуацией.