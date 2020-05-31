Байден прокомментировал массовые протесты в США
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«Но поджоги городов и бессмысленное разрушение — это неправильно... как и насилие, ставящее жизнь людей под угрозу», — говорится в его заявлении.
Байден заявил, что в качестве президента он поможет вести дискуссию.
«Что более важно, я буду слушать других», — заверил он.
Протесты в ряде американских штатов начались после того, как 25 мая задержанный полицейскими 46-летний житель Миннеаполиса Джордж Флойд скончался в больнице.
Власти Миннесоты приняли решение полностью мобилизовать Национальную гвардию впервые за всю историю штата в связи с ситуацией.