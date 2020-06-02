Трамп призвал власти Нью-Йорка задействовать Нацгвардию

Президент США Дональд Трамп призвал власти Нью-Йорка задействовать Национальную гвардию, чтобы противостоять участникам беспорядков, которых он назвал «неудачниками и отбросами».

«Нью-Йорк, обратитесь к Нацгвардии. Неудачники и отбросы разрывают вас на части. Действуйте быстро», — написал он в Twitter.

NYC, CALL UP THE NATIONAL GUARD. The lowlifes and losers are ripping you apart. Act fast! Don’t make the same horrible and deadly mistake you made with the Nursing Homes!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2020

Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил о продлении комендантского часа в городе до конца недели на фоне продолжающихся беспорядков после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Трамп пообещал мобилизовать все имеющиеся федеральные, гражданские и военные ресурсы для прекращения беспорядков в США.