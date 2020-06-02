Трамп призвал власти Нью-Йорка задействовать Нацгвардию

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Президент США Дональд Трамп призвал власти Нью-Йорка задействовать Национальную гвардию, чтобы противостоять участникам беспорядков, которых он назвал «неудачниками и отбросами».
Трамп призвал власти Нью-Йорка задействовать Нацгвардию
  • Reuters

«Нью-Йорк, обратитесь к Нацгвардии. Неудачники и отбросы разрывают вас на части. Действуйте быстро», — написал он в Twitter.

Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил о продлении комендантского часа в городе до конца недели на фоне продолжающихся беспорядков после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Трамп пообещал мобилизовать все имеющиеся федеральные, гражданские и военные ресурсы для прекращения беспорядков в США.

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