Трамп призвал власти Нью-Йорка задействовать Нацгвардию
- Reuters
«Нью-Йорк, обратитесь к Нацгвардии. Неудачники и отбросы разрывают вас на части. Действуйте быстро», — написал он в Twitter.
NYC, CALL UP THE NATIONAL GUARD. The lowlifes and losers are ripping you apart. Act fast! Don’t make the same horrible and deadly mistake you made with the Nursing Homes!!!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2020
Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил о продлении комендантского часа в городе до конца недели на фоне продолжающихся беспорядков после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
Трамп пообещал мобилизовать все имеющиеся федеральные, гражданские и военные ресурсы для прекращения беспорядков в США.