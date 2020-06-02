Трамп сообщил о планах по прекращению беспорядков в США
- Reuters
«Я мобилизую все имеющиеся федеральные ресурсы, гражданские и военные, чтобы остановить беспорядки и грабежи, положить конец разрушениям и поджогам и защищать права законопослушных американцев», — сообщил Трамп.
Он заявил, что «настоятельно рекомендовал каждому губернатору развернуть Национальную гвардию».
«Если какой-то город или штат откажется предпринять действия, необходимые для защиты жизни и имущества жителей, я разверну вооружённые силы США и быстро решу эту проблему за них»
Ранее официальный представитель Белого дома Кейли Макэнани заявила, что Трамп принял решение направить дополнительные силы для подавления беспорядков.