Власти США направят дополнительные силы для подавления беспорядков

Официальный представитель Белого дома Кейли Макэнани заявила, что президент США Дональд Трамп принял решение направить дополнительные силы для подавления беспорядков.

Она отметила, что Трамп провёл совещание с руководством Минобороны и Минюста.

«Будут дополнительно федеральные силы, которые разместят в стране», — приводит РИА Новости слова Макэнани.

По её словам, будет создан «единый центр обороны», который будет работать с властями штатов и муниципалитетов.

Также Белый дом призвал губернаторов больше привлекать Национальную гвардию к подавлению беспорядков.

«Губернаторы по всей стране должны действовать, развернуть Нацгвардию, как это необходимо, и защищать американские города», — сказала она.

Макэнани отметила, что Белый дом не потерпит насилия в ходе протестов.

Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп на телеконференции с губернаторами штатов призвал их действовать жёстче с протестующими.