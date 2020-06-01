Власти США направят дополнительные силы для подавления беспорядков

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Официальный представитель Белого дома Кейли Макэнани заявила, что президент США Дональд Трамп принял решение направить дополнительные силы для подавления беспорядков.
Власти США направят дополнительные силы для подавления беспорядков
  • Reuters

Она отметила, что Трамп провёл совещание с руководством Минобороны и Минюста.

«Будут дополнительно федеральные силы, которые разместят в стране», — приводит РИА Новости слова Макэнани.

По её словам, будет создан «единый центр обороны», который будет работать с властями штатов и муниципалитетов. 

Также Белый дом призвал губернаторов больше привлекать Национальную гвардию к подавлению беспорядков.

«Губернаторы по всей стране должны действовать, развернуть Нацгвардию, как это необходимо, и защищать американские города», — сказала она.

Макэнани отметила, что Белый дом не потерпит насилия в ходе протестов.

Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп на телеконференции с губернаторами штатов призвал их действовать жёстче с протестующими.

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