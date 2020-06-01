СМИ: Трамп призвал губернаторов действовать жёстче с протестующими

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп на телеконференции с губернаторами штатов призвал их действовать жёстче с протестующими.
СМИ: Трамп призвал губернаторов действовать жёстче с протестующими
  • Reuters

Об этом сообщает CNN, телеканал публикует возможную запись голоса Трампа на совещании с главами штатов.

«Вы должны доминировать, иначе вы будете выглядеть как кучка придурков, вы должны арестовывать и судить людей», — говорится в записи.

Трамп отметил, что беспорядки в стране разжигаются силами левых радикалов.

«Это движение, и если вы не остановите его, то будет хуже и хуже», — сказал Трамп.

Ранее Трамп написал твит, в котором заявил, что США признают движение «Антифа» террористической организацией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить