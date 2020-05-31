Трамп анонсировал признание движения «Антифа» террористами

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что США признают движение «Антифа» террористической организацией.
Трамп анонсировал признание движения «Антифа» террористами
  • Reuters

«Соединённые Штаты признают движение «Антифа» террористической организацией», — написал он в Twitter.

Ранее стало известно, что полиция Соединённых Штатов арестовала около 1700 человек в 22 городах страны за время протестов, которые начались после смерти темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда в результате его задержании.

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