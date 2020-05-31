Трамп анонсировал признание движения «Антифа» террористами
- Reuters
«Соединённые Штаты признают движение «Антифа» террористической организацией», — написал он в Twitter.
The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020
Ранее стало известно, что полиция Соединённых Штатов арестовала около 1700 человек в 22 городах страны за время протестов, которые начались после смерти темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда в результате его задержании.