AP: полиция США арестовала почти 1700 человек за время протестов

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Полиция Соединённых Штатов арестовала около 1700 человек в 22 городах страны за время протестов, которые начались после смерти темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда при его задержании.
AP: полиция США арестовала почти 1700 человек за время протестов
  • Reuters

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на собственный подсчёт.

Как уточняется, около трети арестов приходится на Лос-Анджелес.

Протесты в ряде американских штатов начались после того, как 25 мая задержанный полицейскими 46-летний житель Миннеаполиса Джордж Флойд скончался в больнице.

Впервые за всю историю штата власти Миннесоты приняли решение полностью мобилизовать Национальную гвардию в связи со сложившейся ситуацией.

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