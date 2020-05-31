AP: полиция США арестовала почти 1700 человек за время протестов
- Reuters
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на собственный подсчёт.
Как уточняется, около трети арестов приходится на Лос-Анджелес.
Протесты в ряде американских штатов начались после того, как 25 мая задержанный полицейскими 46-летний житель Миннеаполиса Джордж Флойд скончался в больнице.
Впервые за всю историю штата власти Миннесоты приняли решение полностью мобилизовать Национальную гвардию в связи со сложившейся ситуацией.