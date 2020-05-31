AP: полиция США арестовала почти 1700 человек за время протестов

Полиция Соединённых Штатов арестовала около 1700 человек в 22 городах страны за время протестов, которые начались после смерти темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда при его задержании.

Reuters