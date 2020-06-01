В парламентской ассамблее ОБСЕ призвали полицию США к сдержанности

Председатель парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Георгий Церетели призвал полицию США к сдержанности во время протестов.

«Вместо того чтобы отвечать силой, важно, чтобы власти выслушали послание протестующих, в частности их требования об ответственности и прекращении насильственной тактики со стороны полиции, особенно в общинах меньшинств», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что «с беспокойством следил за акциями протеста, проходящими в городах по всей территории Соединённых Штатов, и временами жёсткой реакцией полиции».

«Чрезмерная охрана демонстраций стражами порядка может только разжечь гнев и привести к ещё большему насилию и беспорядкам», — отметил Церетели.

Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с применением силы против журналистов во время протестов в США, которые начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полиции.

СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп на телеконференции с губернаторами штатов призвал их действовать жёстче с протестующими.