В парламентской ассамблее ОБСЕ призвали полицию США к сдержанности

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Председатель парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Георгий Церетели призвал полицию США к сдержанности во время протестов.
В парламентской ассамблее ОБСЕ призвали полицию США к сдержанности
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«Вместо того чтобы отвечать силой, важно, чтобы власти выслушали послание протестующих, в частности их требования об ответственности и прекращении насильственной тактики со стороны полиции, особенно в общинах меньшинств», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что «с беспокойством следил за акциями протеста, проходящими в городах по всей территории Соединённых Штатов, и временами жёсткой реакцией полиции».

«Чрезмерная охрана демонстраций стражами порядка может только разжечь гнев и привести к ещё большему насилию и беспорядкам», — отметил Церетели.

Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с применением силы против журналистов во время протестов в США, которые начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полиции.

СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп на телеконференции с губернаторами штатов призвал их действовать жёстче с протестующими.

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