В ОБСЕ обеспокоены применением силы против журналистов в США

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с применением силы против журналистов во время протестов в США, которые начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полиции.

«Я серьёзно обеспокоен рядом инцидентов и нападений со стороны полиции и демонстрантов против журналистов, освещающих протесты в Соединённых Штатах в течение последних нескольких дней. Многие из этих инцидентов включают задержания и использование силы полицией, в том числе резиновые пули, снаряды со слезоточивым веществом, слезоточивый газ и перцовые баллончики, а также акты насилия со стороны протестующих», — говорится в заявлении Дезира.

Он призвал власти США проявить сдержанность и обеспечить возможность безопасной работы журналистов во время освещения общественных протестов.

Ранее некоторые журналисты сообщили о нападениях со стороны полиции в Миннеаполисе. Среди тех, на кого напала полиция, были корреспонденты CBS, NBC, VICE, Minneapolis Star Tribune, Los Angeles Times. Пострадал корреспондент РИА Новости: ему в лицо распылили слезоточивый газ.

В МИД России назвали неприемлемым применение полицией спецсредств против журналистов и призвали профильные международные структуры и правозащитные НПО «должным образом отреагировать на этот произвол». Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе.