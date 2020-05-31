Посольство России направило ноту протеста в Госдеп

Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе.

«Михаил Тургиев и находившиеся рядом с ним американские журналисты подверглись недопустимому обращению со стороны местных полицейских», — говорится в заявлении Антонова, опубликованном на странице посольства в Facebook.

В заявлении отмечается, что журналисты громко и ясно себя идентифицировали, имели необходимую маркировку на одежде, предъявляли документы и не оказывали никакого сопротивления.

«По данному возмутительному факту в Госдепартамент направлена нота протеста. Мы потребовали провести тщательное расследование и информировать нас о его результатах», — отметил Антонов.

Ранее ряд журналистов сообщили о нападениях со стороны полиции в Миннеаполисе. Среди тех, на кого напала полиция, были корреспонденты CBS, NBC, VICE, Minneapolis Star Tribune, Los Angeles Times. Пострадал корреспондент РИА Новости: ему в лицо распылили слезоточивый газ.

В МИД России назвали неприемлемым применение полицией спецсредств против журналистов. Там призвали профильные международные структуры и правозащитные НПО «должным образом отреагировать на этот произвол».