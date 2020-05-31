Губернатор Миннесоты принёс извинения пострадавшим журналистам

Губернатор Миннесоты Тим Уолз принёс извинения журналистами, которые были задержаны и на которых нападали полицейские в ночь на воскресенье, 31 мая.

«Это неприемлемо... Я несу за это полную ответственность», — цитирует его РИА Новости.

Уолз отметил, что глубоко извиняется перед журналистами.

Он также назвал их задержания «непредумышленными».

Как пишет агентство, ряд журналистов сообщили о нападениях со стороны полиции в Миннеаполисе.

Среди тех, на кого напала полиция, были корреспонденты CBS, NBC, VICE, Minneapolis Star Tribune, Los Angeles Times.

Также пострадал корреспондент РИА Новости, ему в лицо распылили слезоточивый газ.

В МИД России назвали неприемлемым применение полицией против журналистов. Там призвали профильные международные структуры и правозащитные НПО «должным образом отреагировать на этот произвол».