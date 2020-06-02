В Нью-Йорке продлили комендантский час до конца недели
- Reuters
Трансляция ведётся в Twitter мэра.
«Мы примем незамедлительные шаги, чтобы обеспечить мир и порядок сегодня вечером и в течение всей недели в Нью-Йорке. Я продлеваю комендантский час... Этот комендантский час продлится до конца недели», — заявил де Блазио.
Ранее сообщалось, что власти штата Нью-Йорк готовы задействовать Национальную гвардию, если это потребуется.
Американский лидер Дональд Трамп пообещал мобилизовать все имеющиеся федеральные ресурсы, гражданские и военные, для прекращения беспорядков в США.