В Нью-Йорке продлили комендантский час до конца недели

Короткая ссылка
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в ходе пресс-конференции объявил о продлении комендантского часа в городе до конца недели на фоне продолжающихся беспорядков после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
В Нью-Йорке продлили комендантский час до конца недели
  • Reuters

Трансляция ведётся в Twitter мэра.

«Мы примем незамедлительные шаги, чтобы обеспечить мир и порядок сегодня вечером и в течение всей недели в Нью-Йорке. Я продлеваю комендантский час... Этот комендантский час продлится до конца недели», — заявил де Блазио.

Ранее сообщалось, что власти штата Нью-Йорк готовы задействовать Национальную гвардию, если это потребуется.

Американский лидер Дональд Трамп пообещал мобилизовать все имеющиеся федеральные ресурсы, гражданские и военные, для прекращения беспорядков в США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить