В Нью-Йорке продлили комендантский час до конца недели

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в ходе пресс-конференции объявил о продлении комендантского часа в городе до конца недели на фоне продолжающихся беспорядков после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Трансляция ведётся в Twitter мэра.

«Мы примем незамедлительные шаги, чтобы обеспечить мир и порядок сегодня вечером и в течение всей недели в Нью-Йорке. Я продлеваю комендантский час... Этот комендантский час продлится до конца недели», — заявил де Блазио.

Ранее сообщалось, что власти штата Нью-Йорк готовы задействовать Национальную гвардию, если это потребуется.

Американский лидер Дональд Трамп пообещал мобилизовать все имеющиеся федеральные ресурсы, гражданские и военные, для прекращения беспорядков в США.