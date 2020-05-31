В штате Нью-Йорк готовы задействовать Нацгвардию на фоне протестов

Власти штата Нью-Йорк готовы задействовать Национальную гвардию, если это потребуется на фоне массовых протестов. Об этом заявил губернатор Эндрю Куомо.

«Полиция штата помогает городам, которым это требуется. Город Родчестер запросил дополнительно 200 полицейских на сегодняшний вечер. Мы это делаем. И у нас Национальная гвардия в состоянии готовности», — цитирует его РИА Новости.

Куомо добавил, что для любого места, где полиция не справляется, есть Национальная гвардия и полиция штата.

Ранее губернатор американского штата Кентукки Энди Бишар запросил помощь Национальной гвардии для поддержания порядка в городе Луисвилл.

30 мая власти Миннесоты впервые за историю штата решили полностью мобилизовать Национальную гвардию в связи с беспорядками.