В штате Нью-Йорк готовы задействовать Нацгвардию на фоне протестов
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«Полиция штата помогает городам, которым это требуется. Город Родчестер запросил дополнительно 200 полицейских на сегодняшний вечер. Мы это делаем. И у нас Национальная гвардия в состоянии готовности», — цитирует его РИА Новости.
Куомо добавил, что для любого места, где полиция не справляется, есть Национальная гвардия и полиция штата.
Ранее губернатор американского штата Кентукки Энди Бишар запросил помощь Национальной гвардии для поддержания порядка в городе Луисвилл.
30 мая власти Миннесоты впервые за историю штата решили полностью мобилизовать Национальную гвардию в связи с беспорядками.