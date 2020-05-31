В штате Нью-Йорк готовы задействовать Нацгвардию на фоне протестов

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Власти штата Нью-Йорк готовы задействовать Национальную гвардию, если это потребуется на фоне массовых протестов. Об этом заявил губернатор Эндрю Куомо.
В штате Нью-Йорк готовы задействовать Нацгвардию на фоне протестов
  • Reuters

«Полиция штата помогает городам, которым это требуется. Город Родчестер запросил дополнительно 200 полицейских на сегодняшний вечер. Мы это делаем. И у нас Национальная гвардия в состоянии готовности», — цитирует его РИА Новости.

Куомо добавил, что для любого места, где полиция не справляется, есть Национальная гвардия и полиция штата.

Ранее губернатор американского штата Кентукки Энди Бишар запросил помощь Национальной гвардии для поддержания порядка в городе Луисвилл.

30 мая власти Миннесоты впервые за историю штата решили полностью мобилизовать Национальную гвардию в связи с беспорядками.

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