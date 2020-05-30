Губернатор Кентукки запросил помощь Нацгвардии из-за протестов

Губернатор американского штата Кентукки Энди Бишар запросил помощь Национальной гвардии для поддержания порядка в городе Луисвилль, где продолжаются протесты на фоне ситуации с беспорядками в Миннеаполисе.

«Сегодня я принимаю меры по обеспечению безопасности людей и призываю Национальную гвардию помочь сохранить мир в Луисвилле», — сказал губернатор штата в обращении, опубликованном в Twitter.

Как уточняет РИА Новости, протесты в Луисвилле начались в том числе в связи с гибелью от рук полиции в марте афроамериканки Брионны Тейлор.

Governor Andy Beshear's statement following last night's demonstration in Louisville: https://t.co/ndgiFwSCuD — Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) May 30, 2020

Ранее власти американской Миннесоты впервые за историю штата решили полностью мобилизовать Национальную гвардию в связи с беспорядками.

Также мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей объявил о введении комендантского часа в городе.

Протесты начались после того, как 25 мая задержанный полицейскими 46-летний местный житель Джордж Флойд скончался в больнице.