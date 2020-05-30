Губернатор Кентукки запросил помощь Нацгвардии из-за протестов
- Reuters
«Сегодня я принимаю меры по обеспечению безопасности людей и призываю Национальную гвардию помочь сохранить мир в Луисвилле», — сказал губернатор штата в обращении, опубликованном в Twitter.
Как уточняет РИА Новости, протесты в Луисвилле начались в том числе в связи с гибелью от рук полиции в марте афроамериканки Брионны Тейлор.
Governor Andy Beshear's statement following last night's demonstration in Louisville: https://t.co/ndgiFwSCuD— Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) May 30, 2020
Ранее власти американской Миннесоты впервые за историю штата решили полностью мобилизовать Национальную гвардию в связи с беспорядками.
Также мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей объявил о введении комендантского часа в городе.
Протесты начались после того, как 25 мая задержанный полицейскими 46-летний местный житель Джордж Флойд скончался в больнице.