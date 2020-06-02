«Ситуация сравнима с Великой депрессией»: почему в США обвиняют в организации протестов Россию и антифашистов

Бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заявила, что подозревает Россию в причастности к беспорядкам в американских городах. Масштабные протесты из-за гибели при аресте афроамериканца продолжаются в США уже несколько дней. Они переросли в погромы и мародёрство. На этом фоне Дональд Трамп обвинил в организации протестов леворадикальные группировки и объявил, что США признают движение «Антифа» террористической организацией. Эксперты отмечают, что политический истеблишмент Америки пытается назначить виновных в ситуации, вызванной крайним расслоением общества.

К организации протестов в США, которые переросли в массовые погромы и вандализм, могут быть причастны Россия и другие враждебные Соединённым Штатам государства, утверждает бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс.

«В происходящем чувствуется почерк России. Мы не можем позволить экстремистам и иностранным субъектам отвлекать нас от подлинных проблем, которые есть в нашей стране», — сказала Райс в эфире канала CNN в эти выходные.

По словам Райс, иностранные государства «уже много лет» пытаются в разгар кризиса сеять в Америке раздор, в последнее время — с помощью социальных сетей.

«Они берут любую вызывающую споры болезненную проблему и подстрекают обе стороны, — отметила она. — Их цель — не просто поставить США в неловкое положение, а вызвать в нашей стране раскол».

Высказывание Райс прокомментировали в Кремле — пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал подобные слова инсинуациями.

«Какие-либо инсинуации, как та, о которой вы упомянули, конечно же, являются абсолютно неправильными, ошибочными, и, насколько мы понимаем, подобные инсинуации никак не могут отражать официальную точку зрения Вашингтона», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле расцениваются подобные высказывания.

На слова Сьюзан Райс ответила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сегодня вы повторяете эту чушь вместе с журналистом CNN, используете грязные методы манипулирования информацией вроде фейковых новостей и не подкрепляете свои обвинения совершенно никакими фактами. Ваше интервью CNN — прекрасный пример неприкрытой пропаганды», — написала Захарова в своём Facebook.

По мнению ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, в США существует расовая проблема, вызванная расслоением общества, которую политический истеблишмент страны решить не может.

«Поэтому представители истеблишмента США пытаются сейчас перевести стрелки на Россию, хотя не российский полицейский убил Джорджа Флойда», — отметил эксперт.

Константин Блохин добавил, что нынешние протесты были подстёгнуты тяжёлой экономической ситуацией и ростом безработицы, вызванной пандемией коронавируса.

«Ситуация в США сегодня сравнима с Великой депрессией», — отметил политолог.

Хроника беспорядков

Напомним, массовые беспорядки в США начались после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, арестованного 25 мая в Миннеаполисе. По данным СМИ, мужчина был задержан при попытке оплатить покупки в магазине поддельной купюрой или банковским чеком.

В сети была опубликована видеозапись его задержания, на которой видно, как один из полицейских прижал Флойда коленом к земле, сильно надавив на шею. Мужчина несколько раз пожаловался на нехватку воздуха, а потом потерял сознание. Позднее он скончался в реанимации.

Беспорядки в США

Reuters

© Eduardo Munoz

Эти кадры вызвали широкий резонанс в американском обществе. В Миннеаполисе начались протесты, которые распространились по всей стране. Несмотря на то что четырёх полицейских уволили, а офицеру Дереку Шовину, который придавил шею Флойду, было предъявлено обвинение в убийстве третьей степени, протесты не прекратились.

По данным американских СМИ, на Дерека Шовина ранее неоднократно поступали жалобы.

Также по теме Германия и Великобритания присоединились к протестам против убийства полицейскими в США арестованного мужчины — видео Протест по делу Джорджа Флойда поддержали тысячи жителей Великобритании и Германии. Они вышли на улицы с плакатами, требуя правосудия...

Беспорядки в США не утихают на протяжении семи дней. По данным агентства Associated Press, правоохранительными органами были задержаны не менее 4 тыс. человек. Муниципальные власти более чем в 40 городах в США ввели комендантский час из-за продолжающихся погромов.

Масштабные акции начались под предлогом протеста против полицейского произвола, но быстро переросли в погромы и мародёрство. Так, накануне погромщики атаковали сразу несколько дорогих магазинов в знаменитом районе Беверли-Хиллз в Лос-Анжелесе.

Также факты мародёрства были зафиксированы в Вашингтоне и Нью-Йорке. В Сиэтле властям пришлось направить в один из районов Национальную гвардию для предотвращения мародёрства и поджогов. К помощи нацгвардейцев пришлось прибегнуть и губернатору штата Иллинойс после того, как демонстрации против полицейского произвола в Чикаго также переросли в погромы и грабежи магазинов.

Кроме того, протестующие в многих городах, особенно на американском Юге, активно нападали на исторические памятники отцам-основателям США, а также деятелям Конфедеративных Штатов Америки.

Protesters tear down a statue in Linn Park in Birmingham Sunday night.

--> https://t.co/lDlyoMxp6Spic.twitter.com/OHrz2GOlLF — WBRC FOX6 News (@WBRCnews) June 1, 2020

Так, в Бирмингеме, Алабама, погромщики снесли статую основателя города Чарльза Линна.

Осада Белого дома

Особо ожесточёнными протесты были в столице США. Вашингтон является южным городом, и почти половину его жителей (46%) составляют афроамериканцы. В соцсетях публиковались кадры многочисленных пожаров на улицах Вашингтона.

The nation's capital is legitimately on fire in every direction. This is unreal. pic.twitter.com/hXNJ0LticL — Samantha-Jo Roth (@SamanthaJoRoth) June 1, 2020

«Столица нашей нации объята огнём по всем направлениям. Это просто невероятно», — написала в Twitter журналистка Саманта Рот, прикрепив фотографию горящих улиц вокруг мемориальной колонны Джорджа Вашингтона.

Протесты подобрались и к Белому дому. Демонстранты собрались на улице, ведущей к резиденции главы государства, где вступили в столкновение с полицией и сотрудниками Секретной службы, охраняющими подступы к Белому дому.

The New York Times сообщает, что обеспокоенные столкновениями сотрудники службы 29 мая отвели Дональда Трампа в секретный бункер под Белым домом, предназначенный для руководства страны на случай чрезвычайных ситуаций.

По сообщениям СМИ, около 50 сотрудников Секретной службы пострадали в результате столкновений с протестующими у Белого дома.

Дональд Трамп, как и представители Демократической партии, озабочен поиском виновных в масштабных беспорядках. Однако в его версии «российский след» отсутствует. Вечером 31 мая он объявил, что США признают движение «Антифа» террористической организацией.

«Во главе насилия и вандализма стоят антифашисты и другие леворадикальные группировки. Они терроризируют невинных граждан, уничтожают рабочие места, вредят предпринимателям и сжигают здания», — отметил Трамп в субботу во время выступления в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде.

Как пояснил RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, различные политические силы в США будут пытаться записать погромы на счёт своих противников и выставить их в неприглядном свете.

«Демократы уже обвиняют в расизме Трампа и тех белых рабочих американцев, которые за него проголосовали. В свою очередь, Трамп обвиняет левых в Демпартии и движение «Антифа». Для американских политиков характерно упрощение ситуации, когда они делят всё на плохое и хорошее, чёрное и белое, но к данному случаю это не имеет отношения», — рассказал эксперт.

В США сегодня начинают искать виновных в погромах, в массовых протестах, но ищут их не там, добавил Юрий Рогулёв.

«Возможно, радикалы и движение «Антифа» приняли участие в массовых протестах, но их были единицы. В США подобные протесты происходят периодически, значит, эта проблема более глубокая. Они не могут являться причиной этих выступлений, не могли устроить такие беспорядки от Миннеаполиса до Лос-Анджелеса. Из них сейчас просто делают козлов отпущения», — отметил политолог.

Константин Блохин в беседе с RT отметил, что Демпартия США с помощью этих протестов будет пытаться мобилизовать относительно пассивный афроамериканский электорат.

«Такая же ситуация была в 1992 году, когда в Лос-Анджелесе произошли беспорядки из-за жесткого обращения полицейских с афроамериканцем. Потом это привело к тому, что республиканский президент Джордж Буш — старший проиграл демократу Биллу Клинтону», — напомнил политолог.