«Нет чудодейственного рецепта»: как в США на фоне протестов готовится возможная реформа полиции

Конгрессмены подготовили законопроект о реформе полиции США, сообщила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Документ предполагает усиление ответственности за злоупотребления со стороны стражей порядка. Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил о сокращении финансирования городской полиции на фоне протестов после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Освободившиеся деньги планируется направить на социальные программы. В начале июня похожие идеи анонсировал глава Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти. В Миннеаполисе и вовсе собираются упразднить полицейское управление. Дональд Трамп, как пояснили в Белом доме, возмущён инициативами по урезанию средств. По мнению экспертов, обсуждение реформы правоохранительных органов страны попало в зависимость от острых политических противоречий в американском истеблишменте.

На фоне продолжающихся массовых протестов конгрессмены подготовили законопроект о реформе полиции Соединённых Штатов. Об этом во время пресс-конференции сообщила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

По её словам, документ предполагает повышение ответственности за злоупотребления полицейских, а также усиление контроля над правоохранительными органами.

В частности, как пояснила Пелоси, полицию ждут структурные изменения.

Правоохранителей обяжут иметь в машине и на форме работающие видеокамеры, им запретят использовать удушающие приёмы и вести обыски без предупреждения по делам, связанным с наркотиками.

Законопроект также предполагает, что убийство задержанных и находящихся под стражей, в том числе из-за расовой принадлежности, совершённое полицейскими при невыясненных обстоятельствах, будет внесено в список федеральных преступлений на почве ненависти отдельной строкой. Как подчеркнула спикер палаты представителей, закон призван бороться с жестокостью правоохранителей.

Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил о том, что власти сократят финансирование полиции города. Об этом сообщает издание The New York Times. Освободившиеся бюджетные средства градоначальник собирается потратить на поддержку социальной сферы. Конкретные решения он планирует согласовать с городским советом до 1 июля.

«Мы намерены перераспределить финансирование в пользу молодёжных и социальных служб, что произойдёт буквально в течение следующих трёх недель. Но я не буду вдаваться в подробности, так как вопрос всё ещё обсуждается и мы хотим разобраться, какие меры будут целесообразными», — сообщил де Блазио на пресс-конференции.

Ежегодно управление полиции Нью-Йорка получает около $6 млрд при общем бюджете города около $90 млрд. Насколько будет урезано финансирование правоохранительных структур, де Блазио не уточнил. Ранее некоторые члены городского совета выступали за перераспределение из бюджета полиции $1 млрд. Примечательно, что ещё 5 июня градоначальник скептически относился к идее сократить финансирование органов правопорядка.

«Воспользовались ситуацией»

В начале июня намерение сократить ассигнования на нужды полиции на сумму до $150 млн анонсировал мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти. Эти деньги также пойдут на решение социальных проблем, в том числе содержание программ образования и здравоохранения для темнокожего населения. Сейчас годовой бюджет правоохранительных структур города составляет $1,86 млрд.

Категорически против любых попыток урезать финансирование полиции выступает президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома считает, что в текущей ситуации, наоборот, имеет смысл увеличить ассигнования на деятельность стражей порядка. По мнению Трампа, призывая сократить расходы на полицию, демократы подвергают опасности граждан.

«Леворадикальные демократы завели новую шарманку на тему «Сократите финансирование полиции». Помните об этом, когда будете нуждаться в защите от преступности, особенно вы и ваши близкие. Вот во что социалисты втягивают Сонного Джо (речь о Джо Байдене. — RT). Я занимаю противоположную позицию: больше денег правоохранительным органам», — написал 4 июня Трамп на своей странице в Twitter.

Правда, уже через несколько дней в Белом доме заявили, что президент всё же рассматривает ряд предложений по борьбе с жестокостью полиции. Пресс-секретарь Трампа Кейли Макинани при этом добавила, что американский лидер возмущён инициативой лишить полицию финансирования.

Как полагают эксперты, вопрос денежного обеспечения правоохранительных структур стал в США предметом политических спекуляций. Пытаясь оппонировать Трампу, демократы выступают с популярными сейчас в обществе идеями возмездия за полицейский произвол. Однако уменьшение бюджетных расходов вряд ли приведёт к улучшению ситуации с жесткостью в рядах стражей порядка.

«Это чисто политическая акция, направленная на то, чтобы каким-то образом ослабить напряжённость в обществе. Это неконструктивная попытка угодить недовольным гражданам, которые считают, что полиция обязательно должна быть наказана», — отметил в беседе с RT член Совета по внешней и оборонной политике генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов.

По мнению эксперта, мэры американских городов недовольны тем, что правоохранители не смогли обуздать мятежников, в результате чего протесты приняли неуправляемый характер. Под этим предлогом они считают, что существующие институты правопорядка неспособны выполнять свои задачи.

Полицейский наряд в Бостоне во время массовых протестов

Reuters

© Brian Snyder

В разговоре с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев заявил, что власти штатов во многом вынуждены урезать расходы на полицию, перераспределяя средства на социальные программы. Такое решение вызвано главным образом экономическим кризисом в связи с пандемией коронавируса.

«Мэры американских городов занимают лукавую позицию. Для них сейчас важнее направить деньги на сохранение занятости населения, в частности афроамериканцев. Эти проблемы сегодня очень актуальны, особенно для Нью-Йорка и Калифорнии. Мэры воспользовались ситуацией с протестами и решили перераспределить средства», — пояснил Васильев.

«На волне протестов»

Масштабные протесты и беспорядки не утихают в Соединённых Штатах с конца мая. Волнения начались после гибели 25 мая в Миннеаполисе 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина стал жертвой жёсткого задержания местными полицейскими.

На широко распространённых в интернете кадрах видно, что темнокожему сильно придавили шею. Флойд жаловался, что не может дышать, однако стражи порядка игнорировали его призывы. Всем полицейским, которые участвовали в задержании, были предъявлены обвинения.

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Трое правоохранителей подозреваются прокуратурой штата Миннесота в пособничестве и подстрекательстве к убийству, а Дерек Шовин, придавивший шею Флойда коленом, обвиняется в убийстве второй степени (намеренное убийство без предварительного умысла), максимальное наказание за которое составляет 40 лет тюрьмы.

Однако в Соединённых Штатах не прекращаются манифестации, столкновения с правоохранителями и погромы. В некоторых городах страны ввели режим чрезвычайной ситуации и комендантский час.

В ходе подавления волнений полиция задержала свыше 10 тыс. человек. По данным американских СМИ, жертвами беспорядков могли стать 11 человек из разных регионов страны. Но власти США не комментировали эти цифры и пока не озвучивали данные по погибшим.

Также массовые акции с антирасистскими лозунгами и призывами принять меры для защиты афроамериканцев охватили Европу. Протесты прокатились по Франции, Германии, Испании, Великобритании, Бельгии и зачастую сопровождались столкновениями с полицией.

Столкновения полиции с митингующими

Reuters

© Eduardo Munoz

Так, 6 июня на центральные улицы Лондона вышли десятки тысяч человек. Манифестации и потасовки с правоохранителями развернулись недалеко от посольства США, здания парламента и офиса британского премьера на Даунинг-стрит. В беспорядках пострадали 14 офицеров полиции.

Участники протестов в западных странах требуют искоренения расизма в системе правоохранительных органов и принятия мер по ликвидации проблемы полицейской жестокости. Наиболее радикальные призывы звучат в Соединённых Штатах.

Например, митингующие Миннеаполиса, где произошло убийство Флойда, потребовали упразднить местное полицейское управление.

Часть членов городского совета уже поддержали предложение протестующих, выступив за создание альтернативной модели обеспечения общественной безопасности. Однако на сегодняшний день конкретных инициатив по замене полицейского управления местные власти не оглашали.

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За реформирование правоохранительной системы в США выступает кандидат от Демократической партии на предстоящих президентских выборах Джо Байден. Однако, как отмечают эксперты, в среде демократов и других представителей политической элиты Соединённых Штатов отсутствует адекватное представление о том, каким образом перестраивать систему правопорядка.

«На волне протестов демократы постоянно говорят о необходимости реформы, не уточняя её содержание. Важно подчеркнуть, что по-настоящему серьёзные изменения требуют продолжительного времени. К тому же полиция и Нацгвардия находятся в подчинении властей штатов. Да, у федерального правительства есть рычаги влияния (например, через Минюст и Министерство внутренней безопасности), но провести некую всеобъемлющую реформу будет проблематично», — констатировал Владимир Васильев.

По мнению эксперта, для обеспечения более надёжного контроля над полицейскими структурами в США имеет смысл ослабить полномочия штатов. Главенствующую роль в правоохранительной системе должны играть федеральные ведомства, считает Васильев. Однако губернаторы и мэры не согласятся с ограничением своих полномочий и будут шантажировать центральные власти.

Александр Михайлов полагает, что дискуссия о перестройке полиции в США носит чрезмерно политизированный характер. По словам эксперта, ни одна реформа не сможет исключить злоупотребление американскими полицейскими правом на насилие.

«Американское общество буквально сдетонировало после гибели Флойда и выступает зачастую с невыполнимыми требованиями, вплоть до упразднения полиции. И элита США лишь подогревает радикализм, вместо того чтобы с трезвой головой подходить к этой ситуации. В реальности нет никакого чудодейственного рецепта, который избавит общество от злоупотребления стражами порядка своими полномочиями», — резюмировал Михайлов.