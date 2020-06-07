В Нью-Йорке анонсировали ряд реформ после протестов
- Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио
- Reuters
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Он отметил, что в городе перераспределят часть финансирования, выделенного на полицию, на молодёжные инициативы и социальные службы.
«Детали будут проработаны в бюджетном процессе в предстоящие недели. Но я хочу, чтобы люди поняли, что мы намерены перераспределить ресурсы, чтобы сосредоточиться на нашей молодёжи», — заявил он.
Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил об отмене комендантского часа в городе.
Протесты в десятках городов США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер в конце мая вскоре после задержания сотрудниками полиции. Один из группы полицейских удерживал его, придавив шею коленом.