Трамп призвал увеличить финансирование правоохранительных органов

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Американский лидер Дональд Трамп призвал к увеличению финансирования правоохранительных органов в США.
Трамп призвал увеличить финансирование правоохранительных органов
  • Reuters

Трамп написал на своей странице в Twitter, что «у радикальных левых демократов новая тема — сократить финансирование полиции».

«Помните об этом, когда не хотите преступлений, особенно против себя и своей семьи. Вот куда сонного Джо тащат социалисты. Я же полная противоположность, больше денег на правоохранительные органы! Закон и порядок», — заявил президент.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала к независимому расследованию столкновений правоохранительных органов США с демонстрантами, в результате которых пострадали люди.

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