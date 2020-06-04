Трамп призвал увеличить финансирование правоохранительных органов

Американский лидер Дональд Трамп призвал к увеличению финансирования правоохранительных органов в США.

Трамп написал на своей странице в Twitter, что «у радикальных левых демократов новая тема — сократить финансирование полиции».

«Помните об этом, когда не хотите преступлений, особенно против себя и своей семьи. Вот куда сонного Джо тащат социалисты. Я же полная противоположность, больше денег на правоохранительные органы! Закон и порядок», — заявил президент.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала к независимому расследованию столкновений правоохранительных органов США с демонстрантами, в результате которых пострадали люди.