Монсон: при Трампе в США процветает расизм

Бывший американский боец смешанных единоборств, а ныне депутат совета депутатов городского округа Красногорска Джефф Монсон считает одной из причин массовых беспорядков в Америке политику президента США Дональда Трампа.

«Трамп ужасен. Посмотрите на Америку при нём. Она страшным образом разобщена, процветает расизм. Возможно, другой президент смог бы лучше справиться с этой проблемой. Но президент — лишь один элемент во всей этой структуре. Государству выгодно сталкивать людей. Воюя друг против друга, они не могут противостоять государству, которое защищает лишь очень обеспеченных. Если бы люди объединились, они бы решили эту проблему», — рассказал Монсон в интервью Sport24.

В США проходят массовые протесты в связи с убийством афроамериканца офицером полиции.

Ранее экс-боец MMA Монсон заявил, что в России полиция не вселяет такой страх, как в США.