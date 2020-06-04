Экс-боец MMA Монсон: в России полиция не вселяет такой страх, как в США

Бывший боец смешанного стиля, а ныне депутат совета Красногорского городского округа Московской области Джефф Монсон сравнил полицию в России и США.

«У меня был опыт общения с российской полицией. Я убеждён, что люди могут выступать полицией друг другу, без необходимости в этом институте. В России полиция не вселяет такой страх, как в Америке. Да, россияне боятся тех же штрафов, но здесь можно спокойно пройти мимо полицейского, спросить у него время», — цитирует Монсона Sport24.

Он отметил, что если правоохранительные органы выстрелят в кого-нибудь в России, то последствия для сотрудника полиции будут очень серьёзными, а в США к этому уже относятся как к чему-то приличному.

«Люди принимали это долгое время до нынешнего момента. Возможно, дело в пандемии, люди и так устали. Они реагируют, потому что хотят видеть государство, например, на стороне врачей, но оно выступает врагом», — добавил Монсон.

25 мая афроамериканец Джордж Флойд умер из-за действий полицейских. Офицер из Миннеаполиса Дерек Шовин прижал мужчину коленом к земле, игнорируя слова задержанного о том, что он не может дышать. Впоследствии афроамериканец скончался в больнице. Данный инцидент был снят на видео и вызвал серию протестов и массовых беспорядков в США.

Ранее боец MMA Джон Джонс рассказал, как оказался в центре одного из протестов в США.