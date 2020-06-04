Боец MMA Джонс рассказал, как оказался в центре одного из протестов в США

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Американский боец смешанного стиля Джон Джонс, который недавно отказался от титула чемпиона UFC в полутяжёлом весе, рассказал, как оказался в центре одного из протестов, проходящих в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Боец MMA Джонс рассказал, как оказался в центре одного из протестов в США
  • Reuters

«Когда я оказался на улице, мирный протест уже закончился, и многие люди всё ещё болтались вокруг. Вандализм начался сразу же. Я просто заметил, что протестующие уходят и расходятся по домам. Никто ничего не говорил. Все просто боялись, что эти хулиганы захватят город. Я никогда не видел ничего подобного. Никакой полиции поблизости не было. Люди просто делали всё что хотели в тех местах, где мне нравится тусоваться», — сказал Джонс в интервью Fox News.

25 мая афроамериканец Джордж Флойд умер из-за действий полицейских. Офицер из Миннеаполиса Дерек Шовин прижал мужчину коленом к земле, игнорируя слова задержанного о том, что он не может дышать. Впоследствии афроамериканец скончался в больнице. Данный инцидент был снят на видео и вызвал серию протестов и массовых беспорядков в США.

Ранее олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова поделилась мнением о протестах и беспорядках в США.

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