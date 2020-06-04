Олимпийская чемпионка Севастьянова — о ситуации в США: это не борьба за мир без расизма

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Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова поделилась мнением о протестах и беспорядках в США.
Олимпийская чемпионка Севастьянова — о ситуации в США: это не борьба за мир без расизма
  • Reuters
  • © Dylan Martinez

«Читаю новости и нахожусь в шоке от того, насколько лицемерны люди. В шоке от того, сколько людей поддерживало и поддерживает происходящее сейчас насилие, варварство, анархию и грабежи под предлогом справедливости и расизма», — сказала Севастьянова в эфире в своём Instagram.

По её словам, больше всего её раздражают знаменитости, которые только поощряют происходящие беспорядки.

«Всё, что сейчас происходит, — это не борьба за мир без расизма, а, скорее, наоборот: причины, по которым он всё ещё существует. Я против расизма, но ещё больше я против насилия в любом его проявлении», — заявила Севастьянова.

25 мая афроамериканец Джордж Флойд умер из-за действий полиции. Офицер из Миннеаполиса Дерек Шовин прижал мужчину коленом к земле, игнорируя слова задержанного о том, что он не может дышать. Впоследствии афроамериканец скончался в больнице. Данный инцидент попал на видео и вызвал серию протестов и массовых беспорядков в США.

Ранее бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал отсутствие реакции со стороны отечественного форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина на ситуацию с беспорядками в США.

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