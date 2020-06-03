Плющев: Панарин начинает понимать, что, сидя на золотом унитазе, учить жизни ещё рановато

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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал отсутствие реакции со стороны отечественного форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.
Плющев: Панарин начинает понимать, что, сидя на золотом унитазе, учить жизни ещё рановато
  • Reuters

«В этом плане радует Артемий Панарин. Он постарше и начинает понимать, что, сидя с телефоном на золотом унитазе, учить кого-то жизни ещё рановато. Для этого нужны знания, опыт, понимание различных культур. Мне нравится, что Панарин не попал в ту ловушку, в которую так легко угодил Задоров», — цитирует Плющева Russia-Hockey

Он также выразил мнение, что лучше всех на ситуацию отреагировал экс-голкипер сборной России Илья Брызгалов.

«Илья — самый опытный, а потому изящнее всех спрыгнул с темы. Рад за Брызгалова, симпатизирую ему ещё с тех времён, когда 23 года назад в составе сборной России на первых юношеских Олимпийских играх мы вместе выиграли золото. Илья — типичный вратарь, он всегда на своей волне», — сказал Плющев.

25 мая афроамериканец Джордж Флойд умер из-за действий полиции. Офицер из Миннеаполиса Дерек Шовин прижал мужчину коленом к земле, игнорируя слова задержанного о том, что он не может дышать. Впоследствии афроамериканец скончался в больнице. Данный инцидент попал на видео и вызвал серию протестов и массовых беспорядков в США.

Ранее Плющев отреагировал на слова хоккеиста Задорова о беспорядках в США.

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