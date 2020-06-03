Плющев отреагировал на слова хоккеиста Задорова о беспорядках в США

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал слова отечественного защитника «Колорадо Эвеланш» Никиты Задорова, который раскритиковал реакцию некоторых россиян на ситуацию с беспорядками в США.

«Меня удивила болезненная реакция защитника «Колорадо» Никиты Задорова на, в общем-то, справедливые замечания в наших СМИ относительно того, что некоторые легионеры НХЛ готовы всё прощать Америке и при этом всему учить Россию. Задорова критика задела за живое, судя по тому бурному потоку сознания, который я вчера прочитал», — цитирует специалиста Russia-Hockey.

Он также предположил, что Задорову кто-то помогал писать пост в соцсетях, в котором он высказался по поводу ситуации в США и реакции на неё в России.

«И те наши хоккейные журналисты, которые будут звонить в Нью-Йорки с Денверами и провоцировать наших не всегда зрелых хоккеистов на разговоры о политике, должны эту пословицу своим собеседникам постоянно повторять. Для них это будет самый главный и самый полезный урок политологии», — подчеркнул Плющев.

25 мая афроамериканец Джордж Флойд умер из-за действий полиции. Офицер из Миннеаполиса Дерек Шовин прижал мужчину коленом к земле, игнорируя слова задержанного о том, что он не может дышать. Впоследствии афроамериканец скончался в больнице. Данный инцидент попал на видео и вызвал серию протестов и массовых беспорядков в США.

Ранее сообщалось, что в США в ходе акций протеста был сожжён зал тренера бойца UFC Тони Фергюсона.