В США в ходе акций протеста был сожжён зал тренера Тони Фергюсона

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Эдди Браво, тренер американского бойца смешанного стиля Тони Фергюсона, рассказал, что в ходе акций протеста в Лос-Анджелесе вандалы сожгли один из залов, принадлежащих его бренду.
В США в ходе акций протеста был сожжён зал тренера Тони Фергюсона
  • Reuters

«После пяти часов охраны кто-то бросил «коктейль Молотова» в магазин одежды, который находился в этом же здании. Через пару минут всё здание полыхало огнём. Чертовски страшная ситуация. Мы объявили сбор средств. С огромной благодарностью примем любую помощь», — рассказал тренер в своём Instagram.

25 мая афроамериканец Джордж Флойд умер из-за действий полиции. Офицер из Миннеаполиса Дерек Шовин прижал мужчину коленом к земле, игнорируя слова задержанного о том, что он не может дышать. Впоследствии афроамериканец скончался в больнице. Данный инцидент попал на видео и вызвал серию протестов и массовых беспорядков в США.

Ранее экс-футболист сборной России Дмитрий Торбинский высказался о беспорядках в США из-за гибели афроамериканца.

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