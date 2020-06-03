Торбинский высказался о беспорядках в США из-за гибели афроамериканца

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Торбинский, который на данный момент проживает в Майами, прокомментировал гибель афроамериканца Джорджа Флойда, вызвавшую серию беспорядков в США.
Торбинский высказался о беспорядках в США из-за гибели афроамериканца
  • Reuters

«По беспределу убили человека средь белого дня. Ещё хуже то, что это вылилось в погромы. Ситуация вышла из-под контроля, неизвестно, чем всё закончится. Я за справедливость, но против разрушений и вандализма», — цитирует экс-футболиста Sport24.

Он отметил, что на данный момент грабят и громят чужое имущество, что не является выходом. По его мнению, люди таким образом просто воспользовались смертью Флойда. При этом россиянин подчеркнул, что в Майами практически нет беспорядков.

«Хотя вчера недалеко от нас планировалась какая-то акция, но полицейские были готовы, не дали развернуться. Сегодня проезжал по городу, всё спокойно, всё на месте, нет погромов. Знаю, что в Форт-Лодердейле была большая акция, но до беспорядков не дошло», — добавил футболист.

25 мая афроамериканец Джордж Флойд умер из-за действий полиции. Офицер из Миннеаполиса Дерек Шовин прижал мужчину коленом к земле, игнорируя слова задержанного о том, что он не может дышать. Впоследствии афроамериканец скончался в больнице. Данный инцидент попал на видео и вызвал серию протестов и массовых беспорядков в США.

Ранее Торбинский поделился мнением о президенте США Дональде Трампе.

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