Проживающий в США экс-футболист сборной России: Трамп меня всем устраивает

Бывший полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Торбинский, который на данный момент проживает в Майами, поделился мнением о президенте США Дональде Трампе.

«Не знаю, меня он всем устраивает. Трамп — человек из бизнеса, даёт людям реализовывать себя и развиваться. Даёт конкурировать, хотя в бизнесе тут все строго. Его путь мне ближе. Пусть президентом США будет он, чем кто-то другой. Идёт внутренняя клановая борьба за власть между демократами и республиканцами, но подход Трампа в управлении страной я понимаю», — цитирует Торбинского Sport24.

Торбинский является воспитанником «Спартака», за который отыграл с 2002 по 2007 год. В его активе также выступления за «Локомотив», «Рубин», «Ростов», кипрский «Пафос», «Балтику», «Енисей» и «Краснодар». Кроме того, игрок является бронзовым призёром Евро-2008 в составе сборной России.

Ранее Торбинский сравнил полицейских в России и США.