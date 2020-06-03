Торбинский сравнил полицейских в России и США

Бывший полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Торбинский, который на данный момент проживает в Майами, сравнил сотрудников полиции в России и США.

«Здесь больше по закону, можно не предлагать взятки полицейскому. В плане превышения полномочий всегда происходит выборочно, по-разному бывает. Но можно сказать, что тут больше гуманности, законности, по правовой книжке», — цитирует экс-футболиста Sport24.

По его словам, у него особо не возникало проблем с правоохранительными органами, был только один случай, когда полицейский его остановил, так как посчитал, что Торбинский слишком агрессивно ехал на своём автомобиле.

«Я сказал, что согласен с ним, но мне нужно уже везти детей на тренировку и хотелось бы поскорее доехать. Полицейский сказал, что это не повод так себя вести на дороге, но он не стал меня штрафовать, сказал: «Окей, езжай». Пристроился за мной, доехал до поворота, я ушёл направо, а он поехал прямо, и всё. Скажем так, сопроводил меня. Мне попадались нормальные копы: никакого штрафа мне не выписывали, хотя могли», — добавил Торбинский.

Торбинский является воспитанником «Спартака», за который отыграл с 2002 по 2007 год. В его активе также выступления за «Локомотив», «Рубин», «Ростов», кипрский «Пафос», «Балтику», «Енисей» и «Краснодар». Кроме того, игрок является бронзовым призёром Евро-2008 в составе сборной России.

Ранее Торбинский назвал главный клуб в своей карьере.