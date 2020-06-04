«Измениться должна сама система»: как спортсмены реагируют на действия Трампа в связи с протестами в США

Тренер клуба НБА «Сан-Антонио» Грегг Попович обвинил Дональда Трампа в отсутствии лидерских качеств и эгоизме. По его словам, президенту США было необходимо поддержать темнокожее население после убийства Джорджа Флойда, однако он этого не сделал. А наставник «Голден Стэйт» Стив Керр прокомментировал фотографию, на которой глава государства держит в руках Библию. В то же время проживающие в Штатах российские спортсмены говорят о положительных изменениях во время президентства Трампа.

«Измениться должна сама система»

В США продолжаются массовые протесты, вызванные убийством афроамериканца Джорджа Флойда. Во многих крупных городах мирные митинги переросли в беспорядки. Инцидент и последовавшие за ним события не остались без внимания именитых спортсменов, тренеров и функционеров. Рассуждая о причинах произошедшего, они раскритиковали президента страны Дональда Трампа.

Некоторые из них обвинили действующую власть в неспособности защитить своих граждан от произвола полиции. Так, вратарь сборной США Зак Стеффен подчеркнул, что он рад отстаивать честь своей страны на спортивной арене и делать для этого всё возможное. В то же время, по его мнению, в государстве должны произойти перемены, назревшие ещё несколько лет назад.

«Чтобы выступать под флагом США, мне нужна уверенность, что это — символ того, что стоит защищать. Мне нужна уверенность, что моей стране небезразличны жизни чернокожих. Что наши лидеры видят нас. Что они слышат нас. Я горжусь тем, что защищаю свою страну. И прошу лишь о том, чтобы моя страна меня тоже защищала», — написал Стеффен в Twitter.

We owe it to our ancestors before us and those who will come after us to continue the fight. @VOYCEnowpic.twitter.com/fVx7bgoPF7 — Zack Steffen (@zackstef_23) June 2, 2020

В необходимости перемен уверен и многолетний наставник «Сан-Антонио Спёрс» Грегг Попович, усомнившийся в лидерских качествах главы государства. Он упрекнул Трампа в том, что он ничего не делает для поддержки протестующих и борьбы с расизмом. По словам специалиста, президента интересует лишь собственная выгода.

«Предельно ясно, что нужно сделать. Нужно, чтобы президент вышел и сказал, что жизни темнокожих имеют значение — чтобы он просто произнёс эти слова. Но он не станет этого делать, да и не сможет. Потому что ему важнее успокоить небольшую группку сторонников, оправдывающих его безумие. Но дело не только в Трампе. Измениться должна сама система. Я сделаю всё, что в моих силах, потому что именно так поступают лидеры. Ему же не по силам ничего из того, что вывело бы нас на конструктивный путь, потому что он не лидер», — приводит слова Поповича The Nation.

Схожей позицией придерживается и австралийский баскетболист «Филадельфия Севенти Сиксерс» Бен Симмонс. По его словам, каждый должен стремиться к общечеловеческим ценностям, однако Трамп ничего для этого не делает.

«Лидеры — они не такие. Его действия и холодные слова пропитаны трусостью. Не позволяйте этим ненавистническим и раскольническим высказываниям отвлечь ваше внимание от настоящей цели — достижения единства и равенства через любовь и сострадание», — отметил Симмонс.

Помимо бездействия властей в вопросе расизма, некоторых возмутили чересчур жёсткие меры против митингующих. Накануне Трамп объявил о намерении ввести в города войска для подавления беспорядков. Нападающий «Портленд Трэйл Блейзерс» Кармело Энтони назвал происходящее войной президента с собственными гражданами. При этом он добавил, что виновные в убийстве Флойда до сих пор не наказаны.

«Нацгвардия сражается с обычными гражданами. Полицейским, убившим чернокожего мужчину на глазах у всего мира, отказываются даже предъявить обвинения! Они предпочтут лишиться всего, лишь бы отказать темнокожему в справедливости!», — написал Энтони в Instagram.

В свою очередь, главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высмеял фотографию, сделанную два дня назад в окрестностях Белого дома. На ней президент позирует на фоне церкви Святого Иоанна, держа в правой руке Библию. Многие раскритиковали президента за лицемерие.

«Как же мне полегчало после того, как я увидел его с Библией в руках. Теперь-то я знаю, что он — высокоморальный человек, движимый семейными ценностями и строгой системой этических норм. Это всё меняет. Не уверен, нужно ли кому-нибудь доказывать, что Трамп с Библией, — ничто иное, как позирование перед камерой и пиар-ход», — заявил Керр.

I feel so much better seeing him hold the Bible. Now I know he is a moral man driven by family values and a strict set of personal ethics. This changes everything. pic.twitter.com/6EpXfDnafI — Steve Kerr (@SteveKerr) June 2, 2020

«Нужна какая-то дискредитация»

Однако далеко не все согласны с тем, что Америке необходима смена власти. Российский фигурист Алексей Красножон, выступающий за США, подчеркнул, что при Трампе в стране произошли изменения в лучшую сторону. В частности, он положительно оценил изменения, произошедшие в экономике.

«Если бы я мог голосовать, я бы голосовал за него. Но как только он что-то скажет — все ржут. Трамп — хороший человек, меры против коронавируса были правильные. Всегда найдутся люди, которые скажут — всё дерьмо. А если бы всё вокруг закрыли — орали бы про коммунизм», — заявил Красножон в интервью «Спорт Экспресс».

Плюсы нахождения Трампа у власти отметил и экс-полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Торбинский, ныне проживающий в Америке. Он признался, что ему близок подход главы государства.

«Трамп — человек из бизнеса, даёт людям реализовывать себя и развиваться. Даёт конкурировать, хотя в бизнесе тут всё строго. Его путь мне ближе. Пусть лучше президентом США будет он, чем кто-то другой», — цитирует Торбинского Sport24.

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Неоднократно предполагалось, что за митингами в США стоят представители оппозиции. В то же время бывший боец UFC Дмитрий Смоляков отметил, что многие всё же поддерживают действующего президента.

«Тут очень сильно любят Трампа. На многих домах висят не только флаги США, но и его флаги. Победить его на выборах стандартным путём сложно», — прокомментировал происходящее Смоляков.

С ним согласна и легкоатлетка Дарья Клишина. Она рассказала, что на прошлых выборах многие были уверены в том, что Трамп избирается на один срок, хотя сейчас, по её словам, у него больше шансов победить, чем у соперника по новой президентской гонке.

«Сейчас такая ситуация, что остались только два претендента. И говорят, что на 85% выиграет Трамп, потому что его оппонент не такой сильный, как хотелось бы тем, кто желает его ухода. Много раз мне в лицо говорили люди: «Терпеть не можем Трампа. Он очень нам не нравится». Об этом говорят открыто, шутят на ТВ», — объяснила Клишина в эфире Instagram.