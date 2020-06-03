Игра между «Райо» и «Альбасете», в ходе которой фанаты оскорбляли Зозулю, будет доиграна 10 июня

Матч между «Райо Вальекано» и «Альбасете» во втором по рангу дивизионе Испании, который был прерван 15 декабря 2019 года из-за оскорблений мадридскими болельщиками украинского игрока Романа Зозули, будет доигран 10 июня 2020 года.

Об этом проинформировала Королевская испанская футбольная ассоциация (RFEF) на своём официальном сайте.

Зозуля выступает за «Альбасете» в Сегунде. Большой скандал произошёл, когда поклонники его предыдущего клуба «Райо Вальекано» устроили нелюбимому ими футболисту настоящую обструкцию в Мадриде, доведя спортсмена до слёз. Сам Зозуля категорически отрицает все обвинения в нацизме.

Уже в январе выяснились новые эпизоды оскорбительных скандирований в адрес украинца на стадионах Испании. Оба случая произошли на матчах с участием «Реал Сосьедад». Так, 22 декабря в ходе выездной встречи сансебастьянцев с «Осасуной» из Памплоны около 400 местных фанатов скандировали: «Ты нацист, Зозуля, ты нацист». Похожая ситуация была зафиксирована 5 января на домашней игре «Реал Сосьедад» с «Вильярреалом». В этот раз аналогичную фразу кричали уже 800 болельщиков.

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин обрадовался возобновлению тренировок «Ростовом».