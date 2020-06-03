Карпин обрадовался возобновлению тренировок с «Ростовом»

«Ростов» провёл первую тренировку в рамках подготовки к возобновлению чемпионата России по футболу.

Как отмечается на клубном сайте, игроки занимались в группах не более 15 человек. Вратари при этом работали отдельно. По словам наставника команды Валерия Карпина, ему было «приятно вернуться на поле после домашних тренировок».

«Впереди большая работа, нам предстоит играть два матча в неделю и нужно как следует подготовиться. У ребят отличный настрой, сразу видно, что соскучились по мячу и газону», — подчеркнул специалист.

Ранее сообщалось, что Миодраг Божович опасается большого количества травм после возобновления футбольного сезона.