Божович опасается большого количества травм после возобновления футбольного сезона

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович предположил, что возобновление чемпионата России по футболу будет сопровождаться повышенным травматизмом среди игроков.

«Мы попали первый раз в такую ситуацию, когда надо будет провести так много игр за короткое время. Опыт Германии показывает, что наверняка будут травмы. Надеюсь, всё будет хорошо и обойдётся без большого количества повреждений», — сказал черногорец в эфире программы «Все на Матч!».

Ранее бывший селекционер московского футбольного клуба «Спартак» Григорий Евтушенко признался, что у него не было тесных рабочих отношений с экс-наставником красно-белых Массимо Каррерой.