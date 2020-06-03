Божович опасается большого количества травм после возобновления футбольного сезона

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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович предположил, что возобновление чемпионата России по футболу будет сопровождаться повышенным травматизмом среди игроков.
Божович опасается большого количества травм после возобновления футбольного сезона
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Мы попали первый раз в такую ситуацию, когда надо будет провести так много игр за короткое время. Опыт Германии показывает, что наверняка будут травмы. Надеюсь, всё будет хорошо и обойдётся без большого количества повреждений», — сказал черногорец в эфире программы «Все на Матч!».

Ранее бывший селекционер московского футбольного клуба «Спартак» Григорий Евтушенко признался, что у него не было тесных рабочих отношений с экс-наставником красно-белых Массимо Каррерой.

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