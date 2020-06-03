Лучший спортсмен Татарстана 2017 года Галимов скончался от коронавирусной инфекции

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Чемпион мира и восьмикратный чемпион России по борьбе корэш Ильяс Галимов скончался в среду, 3 июня.
Лучший спортсмен Татарстана 2017 года Галимов скончался от коронавирусной инфекции
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Как информирует официальный сайт Федерации корэш России, причиной смерти лучшего спортсмена Татарстана 2017 года стала двусторонняя пневмония.

«За выдающиеся заслуги в развитии физической культуры и спорта в республике, достижение высоких спортивных результатов Галимов был награжден орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан», — отмечается в некрологе.

За несколько дней до смерти спортсмен признался, что заболел коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что Магомед Бикбулатов проведёт бой в андеркарде поединка Александр Емельяненко — Магомед Исмаилов.

 

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