Боец Смоляков: в Майами моим друзьям брызнули газом в глаза

Российский боец ММА Дмитрий Смоляков, проживающий в Майами, высказался о протестах в США.

По его словам, он видел около 1 тыс. митингующих у баскетбольной арены.

«У меня друзья прилетели из России. Они поехали в сторону центра. Видят: там митинг закончился, но люди всё ещё бегают. Открыли окна, чтобы посмотреть, и сразу в глаза газа хлебнули — слёзы потекли, горло запершило. Это прямо после разгона происходило. Естественно, витрины все разбиты и так далее. Но в целом тут спокойный штат. Говорят, на севере всё жёстко, там и разгонять не особо удается, и толпы ходят десятками тысяч человек», — цитирует спортсмена Sport24.

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