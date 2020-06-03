Боец Смоляков: в Майами моим друзьям брызнули газом в глаза

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Российский боец ММА Дмитрий Смоляков, проживающий в Майами, высказался о протестах в США.
Боец Смоляков: в Майами моим друзьям брызнули газом в глаза
  • Reuters

По его словам, он видел около 1 тыс. митингующих у баскетбольной арены.

«У меня друзья прилетели из России. Они поехали в сторону центра. Видят: там митинг закончился, но люди всё ещё бегают. Открыли окна, чтобы посмотреть, и сразу в глаза газа хлебнули — слёзы потекли, горло запершило. Это прямо после разгона происходило. Естественно, витрины все разбиты и так далее. Но в целом тут спокойный штат. Говорят, на севере всё жёстко, там и разгонять не особо удается, и толпы ходят десятками тысяч человек», — цитирует спортсмена Sport24.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Трайбер найден мёртвым в Подмосковье.

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