СМИ: Чемпион мира по пауэрлифтингу Трайбер найден мёртвым в Подмосковье
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Как отмечает представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий, 31 мая 2020 года в частном домовладении в городе Высоковске Клинского городского округа было обнаружено тело 55-летнего мужчины с огнестрельным ранением в голову.
По её словам, следователи уже осмотрели место происшествия и на данный момент опрашивают соседей и родственников. Отмечается, что с места преступления был изъят обрез охотничьего ружья.
Ранее сообщалось, что умер глава Европейских олимпийских комитетов Янеш Косьянчич.