СМИ: Чемпион мира по пауэрлифтингу Трайбер найден мёртвым в Подмосковье

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Чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Трайбер был найден мёртвым в частном доме в Московской области.
СМИ: Чемпион мира по пауэрлифтингу Трайбер найден мёртвым в Подмосковье

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Как отмечает представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий, 31 мая 2020 года в частном домовладении в городе Высоковске Клинского городского округа было обнаружено тело 55-летнего мужчины с огнестрельным ранением в голову. 

По её словам, следователи уже осмотрели место происшествия и на данный момент опрашивают соседей и родственников. Отмечается, что с места преступления был изъят обрез охотничьего ружья.

Ранее сообщалось, что умер глава Европейских олимпийских комитетов Янеш Косьянчич.

 

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