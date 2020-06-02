Песков заявил, что Путин и Трамп не обсуждали протесты в США

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали беспорядки в Соединённых Штатах, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, это не вопрос двусторонних российско-американских отношений», — сказал Песков, отвечая на вопрос, поднималась ли данная тема в ходе телефонного разговора Путина и Трампа, который состоялся в понедельник, 1 июня.

Ранее сообщалось, что лидеры России и США обсудили меры по борьбе с коронавирусом, а также ситуацию на рынке нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

Также Дональд Трамп рассказал Владимиру Путину о своей идее проведения саммита G7.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, комментируя идею Трампа о приглашении ряда стран, в том числе России, на предстоящий саммит G7, отметил, что Россия останется вне данного формата.