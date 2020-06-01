Трюдо выступил против участия России в саммите G7

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, комментируя идею американского лидера Дональда Трампа о приглашении ряда стран, в том числе России, на предстоящий саммит G7, отметил, что Россия останется вне данного формата.
Трюдо выступил против участия России в саммите G7
  • © Gustavo Valiente
  • globallookpress.com

«Россия была исключена из G7 после того, как она вторглась в Крым несколько лет назад. Продолжающиеся с её стороны неуважение и нарушение международных правил и норм — причина, по которой она остаётся и будет оставаться за пределами G7», — сказал Трюдо в ходе пресс-конференции.

Отрывок его выступления опубликован в Twitter.

Ранее Трамп провёл телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.

Во время беседы, как заявили в Кремле, президент США рассказал о своей идее проведения саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея.

Летом 2018 года Путин, комментируя заявления о «незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации», подчёркивал, что у России «другая точка зрения» и что в Крыму был проведён референдум в строгом соответствии с международным правом, с Уставом ООН.

«Для нас, для Российской Федерации, этот вопрос закрыт», — отмечал Путин.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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