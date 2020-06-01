Трамп рассказал Путину о своей идее проведения саммита G7

Американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора рассказал президенту России Владимиру Путину о своей идее проведения саммита G7. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Дональд Трамп проинформировал о своей идее проведения саммита «Группы семи» с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Трамп собирается отложить саммит G7 до сентября и пригласить на него четыре страны, в том числе Россию.

21 мая Трамп отмечал, что власти США рассматривают возможность проведения саммита G7 в очном формате в Белом доме.