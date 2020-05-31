Трамп заявил о намерении отложить саммит G7 и пригласить на него Россию

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Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен отложить саммит G7 до сентября и пригласить на него четыре страны, одна из которых — Россия.

«Президент сообщил некоторые новости о G7, которые разрешил использовать нам под запись. Он откладывает его до сентября и планирует пригласить Россию, Южную Корею, Австралию и Индию», — цитирует РИА Новости журналистов президентского пула.

Также Трамп заявил, что по его мнению G7 является очень устаревшей группой стран.

Директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фара заявила, что саммит соберёт вместе традиционных союзников США и даст возможность поговорить о будущем Китая.

Ранее Соединённые Штаты получили положительные отклики от лидеров стран «Большой семёрки» по поводу идеи провести очный саммит группы.

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