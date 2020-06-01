Путин провёл телефонный разговор с Трампом

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.

«Проведён обмен мнениями о принимаемых в обеих странах мерах по борьбе с коронавирусом. Владимир Путин выразил признательность в связи с поставкой в Россию американских аппаратов искусственной вентиляции лёгких», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Также Путин поздравил Трампа с успешным запуском космического аппарата Crew Dragon к МКС.

Стороны обсудили ситуацию на рынке нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Отмечается, что договорённость ведёт к восстановлению спроса на нефть и стабилизации цен.

Отмечена важность активизации диалога в области стратегической стабильности.

Ранее Трамп заявил, что хорошо ладит с Путиным.